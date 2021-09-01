「渾元形意太極門掌門人」馬保國因去年5月遭武術愛好者王慶民30秒擊倒三次，最終遭KO昏厥2分鐘，引爆網路話題，傳統武術也被廣大網友質疑真實性，大陸網友更是不斷製作影片嘲諷，逼得陸官方出手全面封殺馬保國，但如今竟有廠商推出馬保國的模型(手辦)，成品曝光後讓網友推爆，直呼「這我可以」。

網友在PTT動漫版貼出資訊，有廠商真的製作馬保國1/6可動式模型，除了施展「閃電五連鞭」時的藍白條紋服裝外，還附贈白色練功服、各種手勢與長刀，其表情更是維妙維肖，細緻程度更是一度讓人懷疑以為是P圖。

有廠商推出馬保國1/6模型，成品讓鄉民全笑翻，直呼也太逼真。(圖／PTT)

不少鄉民看到後傻眼笑翻：「這個也太酷」、「做得太精細了吧，還原度也高」、「誰這麼無聊啦XD」、「不得不說做的真的很好」、「可惜沒附瘀青戰損版頭套」、「怎麼有點帥啊」、「不講武德XD」、「哭啊，完成度未免也太高了」、「有點想買怎辦」。

也有人質疑「本人有授權嗎」、「這會被告吧」，但實際觀看商品頁面，僅說是「馬師傅」、「閃電五連鞭」、「太極俠」等字眼，並沒有明白表示是馬保國，但能否規避法規還未可知。