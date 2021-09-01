飾演「敏」的納利亞桾蒙空傣，演技令觀眾驚豔。（車庫提供）

泰韓兩國恐怖大師聯手打造的恐怖懼作《薩滿》，上週三（25日）在台上映後，6天總票房已達1582萬，榮登全台新片票房冠軍。該片以泰國東北部依善地區為故事舞臺，導演班莊比辛達拿剛為了調查當地的薩滿信仰，還滯留當地1年，見了30多位巫覡，對於各種觀點不斷進行討論。在電影中所出現的薩滿儀式，融合了各區域的要素，表現出巫覡的特徵，完成了專屬《薩滿》的世界觀。

薩娃妮烏托瑪（Sawanee Utoomma）在片中飾演巫覡「尼姆」，她是電影裡最先發現外甥女「敏」有異狀的人物，對於是否相信有鬼的提問，薩娃妮烏托瑪表示：「我百分之百相信有鬼。我覺得這世上除了人類以外，還有無法以科學解釋、眼睛看不見的存在，可能是神，也可能是惡靈。」也透露在拍攝時遇到不可思議的事，「電影拍攝地區中也有神靈的存在。拍攝前我都會祈禱，在要進入拍攝前總會感受到一股熱氣，當地的一位老太太才告訴我這裡的神很靈驗。」

此外，21歲的納利亞桾蒙空傣（Narilya Gulmongkolpech）片中飾演「敏」一角，她以不像新人細膩、充滿爆發力的演技，令觀眾完全投入其中，對於是否會擔心出道作《薩滿》所帶來的強烈印象，她表示：「完全不擔心，我只專注於如何消化『敏』這個角色，其他我不太在意，將大家給我的機會表現到最好。《薩滿》是我人生中最有意義的機會，我會一輩子心懷感激。」《薩滿》現正熱映中。