「鬼后」周姿君近日上《震震有詞》討論「搞什麼鬼？！竟然偏偏讓我遇見祢」，提及之前主持靈異外景節目卻被靈界朋友跟，還莫名遇到色鬼對她上下其手，在高雄廢棄大樓出外景後，讓她堅決請辭靈異節目。

她說當時鄉野傳說盛行在淡金公路、陽明山上，只要晚上最後一班計程車或公車經過，都會有好兄弟跟上車。某日節目到淡金公路出外景，周姿君開著計程車假扮司機邊錄節目邊講鬼故事，「突然間一陣風吹來，我的頭髮整個被吹起來，後方有微弱聲音說『我好冷』」，嚇得她爬出車子大喊有鬼，但因為還是需要繼續錄製，製作人便派了1位工作人員躲在副駕駛座底下陪她，但還是覺得她可能因身旁有人比較安心，錄製的情緒不夠害怕不符合靈異節目，堅持還是讓她一個人繼續開車講完鬼故事講完，講到一半再度聽到微弱的聲音說著「我好冷」，她馬上衝到後座看，結果摸到後座一灘水。進棚錄影後，節目中的老師看了影片表示，當時車上的確有靈界的朋友，而且是溺水而亡車上才會是濕的。

周姿君自從主持靈異節目身體經常出現莫名的狀況，「常常碰到鬼壓床，會莫名的發燒，全身酸痛沒法工作，而且是天一黑就發燒天亮了就沒事，看了醫生也檢查不出毛病。」她說有陣子在家睡覺都會有個男的壓在身上對她上下其手，她說「隱約看到對方是小瓜呆頭，看不清楚輪廓，但是蒜頭味很重。」一開始跟媽媽講，還被誤會是不是嗑藥。某天她靠在床頭突然看到百葉窗被掀起，窗外有個頭也是小瓜呆髮型，慢慢地要從窗戶爬進來，嚇得她大叫媽媽快進房來看，「我媽進來後看到原本掀起來的百葉窗掉下來，還聽到一陣腳步聲。」媽媽覺得不太對勁便帶她去請示神明，師父的第一句話，出外景時卡到色鬼帶回來，經過2次用符咒溝通後終於化解，至今20多年沒有再碰過。

不過壓倒周姿君最後一根稻草，是到發生過兇殺案的高雄廢棄飯店出外景，「我跟另1位主持人佩甄在兇案現場門口開始講兇案過程，突然間房間內電話大響，所有人拔腿就跑。」但為了完成節目拍攝，一行人再度進到房間，故事講到一半電話又響，佩甄害怕地接起電話，沒想到電話那頭沒有空間音，低頭一看電話線根本沒接上，此時電話又響，兩人只好硬著頭皮做結尾。之後周姿君便決定請辭不再主持靈異節目了。民俗專家一玄老師也提醒「農曆七月切勿亂講話跟隨地大小便，下雨天樹下不要躲，破屋廢棄屋不要去，以免招惹好兄弟跟隨，並要心存敬意尊敬先人。」