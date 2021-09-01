聯合國大會9月14日開議，愛爾蘭網路新聞媒體Gript今天刊登外交部長吳釗燮專文，內容呼籲將台灣納入聯合國體系，台灣有能力在聯合國體系發揮建設性作用。

Gript在首頁刊登吳釗燮投書「想像納入台灣－更具韌性的聯合國體系」。文章強調，將台灣公民社會成員逐出聯合國不僅違反多邊主義理念、違背聯合國尊重人權與基本自由的成立宗旨，也減損聯合國為促進全球民眾福祉所作努力。

吳釗燮指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒持續肆虐全球，各國期待透過聯合國機制化解危機，這項艱鉅任務需集結眾人力量，聯合國應歡迎台灣這個願克盡己力的可貴夥伴。

吳釗燮提到，台灣不僅有效應對疫情，也快速擴大產能因應全球供應鏈趨於緊張的需求，更持續對夥伴國家提供實質協助，這些都證明台灣能在聯合國體系扮演建設性角色。

不過，吳釗燮指出，在中華人民共和國施壓下，聯合國及其專門機構繼續以1971年聯合國大會第2758號決議排除台灣，但這項決議並未授予中華人民共和國在聯合國體系代表台灣的權利，也未提及中華人民共和國對台灣的主權。

吳釗燮強調，中華人民共和國從未統治台灣，這是事實，也是台灣海峽兩岸現狀。在國際上，只有台灣民選政府才能代表台灣民眾。中國謬誤地將此聯合國決議與中國的「一中原則」劃上等號，是專斷將其政治觀點強加於聯合國。

吳釗燮在文中列舉台灣為落實聯合國的永續發展目標（SDGs）及應對氣候變遷所作努力，並強調排除有能力作出貢獻的夥伴是國際社會的損失。疫情暴露人類的脆弱及相互關聯性；台灣是一股良善力量，現在正是邀請台灣參與聯合國體系、協助各方的時候。（編輯：陳政一）1100901