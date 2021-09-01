PHOTEX at conclusion of 12-day Exercise Noble Union held South of Okinawa with USS America-led Expeditionary Strike Group 7 and two ships from Japan’s Maritime Self Defence Force.



Japan-based JASDF and US F-15 Jets also participated.



🇬🇧🇺🇸🇯🇵🇳🇱#CSG21 #LSGE21 pic.twitter.com/KOnrtpZNpA — Navy Lookout (@NavyLookout) August 26 2021

從8月2日開始長達近一個月由美國主導的「大規模全球演習」(LSGE21)終於在27日全部結束，這場號稱40年來規模最大的演習情況逐漸明朗後，外界才發覺這次演習不只是40年來最大，甚至已經是美國動員其全球武力並號召盟友共同打一場在歐洲與亞洲同時進行的世界大戰。尤其值得留意的是，外媒傳出這次全球演習原訂包括模擬台海發生戰爭演練，最後這部份計劃遭刪除，避免了一場台灣海峽的緊張對立。

這場長達28天的演習可細分為兩部份，一是原訂2020年在歐洲進行、卻因疫情延到今年的「大規模演習21」(LSE21)，時間是8月3日到15日；另一場是8月2日到27日以印太地區為主的「大規模全球演習21」(LSGE21)。兩者時間大部分重疊，對美國來說，等於是同時在歐亞兩個戰場開戰。

此次大規模全球演習參演兵力達2.5萬人以上，包含航空母艦到潛水艇在內的36艘軍艦。（圖／推特@NLinJapan)

LSGE21是以1981年冷戰期間北約組織（NATO）舉行的「海洋冒險81」（Ocean Venture ‘81）聯合演習為藍本，當時美國雷根政府正計畫擴充海軍，因此安排了14個國家的12萬名軍人、250艘軍艦和1000多架飛機參加的大型海上演習，不僅展示武力，還要以盟友共同威勢壓制蘇聯。

Ships of U.K. Carrier Strike Group #CSG21 Japan Maritime Self-Defense Force and #USNavy's America Expeditionary Strike Group sail in formation after joining together for training this week as part of Large Scale Global Exercise #LSGE21. #NavyPartnerships #FreeAndOpenIndoPacific pic.twitter.com/lbxaKuZba3 — U.S. Pacific Fleet (@USPacificFleet) August 28 2021

本次演習也是1981年以後美國海軍和陸戰隊首次聯合進行的大型演習，美方發布的消息稱，這場演習跨越17個時區，目標是向俄羅斯與中國發出訊號，「展現美軍具備對中俄兩條戰線同時作戰的能力」，證明美國可以在歐洲防止俄羅斯控制黑海與東地中海，同時在亞洲防止中國控制南海和東海。美國海軍戰爭學院戰略學者霍姆斯(James Holmes)解釋說，演習的形態證實「華盛頓認為世界大戰有可能爆發」，美國也正在為防止世界大戰而建構聯合嚇阻力量。

這次演習規模極大，動員了美國艦隊司令部、太平洋艦隊、美國海軍駐歐部隊共3個司令部，以及包括航母和兩棲攻擊艦在內的5個戰鬥群和陸戰隊遠征軍，加上英國伊莉莎白女王號航艦支隊、澳洲巡防艦隊以及日本海自以出雲級準航母為主的護衛艦隊，參演兵力達2.5萬人以上，包含航空母艦到潛水艇在內的36艘軍艦、50多個美軍單位參與。

美國兩棲攻擊艦與日本出雲號準航母，加上英國女王號航母在西太平洋海域進行演練。（圖／英國皇家海軍）

美國海軍艦隊配置則是第6艦隊負責歐洲，第3與第4艦隊負責南北大西洋，第2與第7艦隊負責西太平洋。演習內容包括控制海洋、兵力投射、海上兵力分散配置、遠征作戰以及爭端地區濱海作戰，裝備驗證主要是針對無人操作技術和人工智慧應用，包含以航母戰鬥群為作戰中心的資訊作戰，特別強調美海軍各艦隊指揮層面的協調。

參與這次LSGE 21的澳洲、英國和日本都與美國有雙邊共同防禦條約，印度不是美國盟友，因此是最後是在8月下旬的馬拉巴爾演習中以美日印澳四方對話機制(QUAD)來補足印度的部份，由印度分別與新加坡、印尼、越南和菲律賓海軍進行雙邊操演，再穿越巴士海峽進入西太平洋與美、日、英、澳艦艇會合，實際上形成QUAD+1的格局。

美國海軍軍令部長吉爾迪（Michael Gilday）上將指出，這次演習重點是要從單一航空母艦戰鬥群轉向以更大規模艦隊為中心的作戰方式，考驗艦隊指揮官的決策能力。不只是訓練，而是整合海軍戰力，在全球共同作戰中分享偵測設備、武器和通訊平台。

荷蘭也派出軍艦參加大規模全球演習，圖為荷蘭軍艦(左)與日本軍艦進行聯合演習。（圖／荷蘭駐日本大使館)

外媒還特別指出，原訂去年舉行的大規模演習計劃中包含了模擬台海發生戰爭的演練，但是演習因疫情而推遲，到了秋天時，華盛頓將原計劃中有關台灣海峽戰爭演練的部份刪除。一些專家猜測，可能是當時進行的模擬台海戰役的戰術推演中，美軍以慘敗告終，因此在大規模演習中刪除台海戰爭演練的計劃。另有些人則認為，刪除這部份計劃只是為避免過度刺激北京而升高對立情勢，與戰術模擬演練結果無關。

大規模全球演習21已於日前結束，目前已知它不會是一次性的海軍演習，未來這種全球性演習將會每3年舉行一次。中國對此次演習尚未在外交上或軍事上有明顯的反應，僅有部份媒體簡略報導。解放軍或許已有規劃做出回應，在美國及其盟友的演習過後，可能會在南海與東海做出聲勢與規模空前的軍事演習，屆時外交上與媒體宣傳可能還會有一波言辭攻勢，台灣必須謹慎應對。