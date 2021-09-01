疫情三級警戒期間，北市停管處為配合防疫，身障者若要買停車月票，每月18、19日可讓家屬代為前往停車場購票，但議員徐立信質疑，停管處8月17日卻突然取消這項政策，也沒預留2天公告，且到現在還不能線上繳費，實在不便民。停管處回應，因防止不是身障者的人使用半價月票，才會規定每月親到場購買。

徐立信表示，每個月的 18、19 日是身障者至各公有停車場購買月票的時間，之前因疫情關係，停管處通知可由家屬持相關證件前往購買月票，但 8月17日突然公告18日就要取消這項政策，沒預留 2 天以上時間，讓許多家屬前往購票後才被告知需由身障者本人前來購票才可，造成市民諸多不便。

徐立信批評，且現行一般票券都可直接線上繳費、驗證資料，實在不需要身障者親自到場，況且一般身障者大都因生病或行動不便，出門相當困難與不方便，停管處卻要求每月都還要身障者親自去購票，非常不便民，現連銀行、戶政都可使用委託書代辦，購買月票卻完全不能代辦，令人匪夷所思。

停管處長李坤振表示，是因配合疫情才做調整，需由身障者本人到場才能購買半價優惠。停管處營運科長羅至浩補充，原本就依規定，身障者需本人到場才能購票月票，是因三級警戒、避免群聚才暫時改為家屬代購，後來因8月降為二級，所以恢復。

羅至浩說，因有些人根本不是身障者本人，卻一直享用身障者的半價優惠，因此才規定一定要身障者在每個月買月票的那天，親自到場證明是本人在用車，且這已是放寬，都還沒要求每次進出停車場都要親看駕駛人是否為身障者。

關於公告是否太倉促，羅至浩澄清，有很多彈性措施，因月票是透過抽籤，中籤後3天內到場購買即可，並不用當天公布中籤就要到場買票，且也有放寬身障者若無法到場，可透過家屬先買，不過事先要將身障者的專用識別證放在停車場，以示證明。