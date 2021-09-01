地牛翻身！今（1日）06:27左右，高雄市那瑪夏區南部地區附近發生規模4.9有感地震，初判震度4級以上。

據氣象局資料顯示，這起地震規模4.9，震央位於高雄市政府北北東方83.1公里（位於高雄市那瑪夏區）區，地震深度為12km。

發震時間：110年09月01日06時27分56秒

震央位置：北緯23.27° 東經120.72°

震源深度：12.3公里

芮氏規模：4.9

相對位置：高雄市政府北北東方 83.1 公里 (位於高雄市那瑪夏區)

各地震度級：

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：大埔、番路

3級：阿里山、民雄、義竹

● 高雄市地區最大震度4級

4級：桃源

2級：甲仙、六龜、旗山

1級：高雄市

● 臺南市地區最大震度4級

4級：楠西

3級：東山、善化、新化、佳里、七股

2級：永康、臺南市

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：利稻、海端、池上

1級：卑南、東河、成功、長濱、達仁、蘭嶼

● 南投縣地區最大震度2級

2級：玉山

1級：信義鄉、竹山、名間、日月潭、南投市、國姓

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮、古坑

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：富里

1級：紅葉、光復、花蓮市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：大城、彰化市

1級：員林

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、春日

● 臺中市地區最大震度1級

1級：霧峰、臺中市、烏石坑、梧棲

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：鯉魚潭、三義、苗栗市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市

不少民眾都被瞬間的地震搖醒，還好地震搖晃時間並不長，目前尚未有災情傳出。