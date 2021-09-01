李國毅五月在臉書宣布喜訊，和19歲就開始交往的甘煖琳（橘子）結婚，後來屢被懷疑有喜，但他都未正面否認，僅表示「不勝其擾」。在本刊鏡頭下，李國毅最近跟愛妻、愛犬到自家樓下散步，身材纖細的橘子，孕肚已經巨大到藏不住，她奮力邁步向前的模樣，看起來就是準備待產的孕婦，目測懷孕已超過30週，男神已準備升格爸爸了！

八月二十一日中午十二點出頭，李國毅和妻子橘子漫步在自家社區的中庭花園，夫妻倆陪著愛犬威廉放風，儘管已是秋天，但日正當中的氣溫仍然讓人揮汗如雨，李國毅穿著短褲、背心加拖鞋，展現出精實體格，而橘子雖然套了一件薄外套，大幅隆起的肚皮更加引人注意，看起來小倆口很快就要迎接愛的結晶了。

可能因長期跳舞運動細胞極佳，挺著巨肚的橘子動作依舊十分靈活，還與李國毅一同陪愛犬玩水。（圖／攝影組）

十二點十五分，「一家四口」走到社區的水池邊，才一歲多的威廉相當好動調皮，跳入水中解暑，接著又趕緊跳上岸，橘子看著伸手示意，威廉立刻再度跳進水中，接著馬上跳回走道，一旁的李國毅則對著他們比出OK的手勢，也不知道這個手勢的意思是讓牠玩？還是玩夠了？威廉隨後便跟著兩人的腳步繼續散步。

當他們走到庭園的一隅，威廉這回調皮地鑽進矮籬間，彷彿這是牠的必經之地一樣，夫妻倆的反應很處變不驚，靜靜站在一旁看著愛犬大肆玩樂，約莫二十分鐘左右，一家人的午間散步結束，回家前先到附近的超商購買咖啡後返家休息。

晚上李國毅與橘子再度出門遛狗，享受著平淡溫馨的幸福。（圖／攝影組）

晚間九點半左右，一家人再度現身社區中庭，夫妻倆換了上衣，而威廉則戴著螢光項圈。他們沿著相同的路線散步，走到了矮籬時，威廉像是巡查轄區似的又鑽進綠籬中玩耍，簡單繞了社區一圈便回家。

有四個姐姐的李國毅，過去常PO出外甥、外甥女的照片，對孩子們愛屋及烏，他所記錄下的「舅舅日常」都讓人感受到父愛爆棚，而橘子也同樣喜歡小孩，期待兩人公開好消息，也相信他們會是很棒的爸媽。

今年5月5日李國毅在臉書宣布與交往多年的橘子結婚，感性寫下「我要照顧好這個人這輩子」。（翻攝自李國毅臉書）

更多 CTWANT 報導