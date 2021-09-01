9月1日全國高中以下（含幼兒園）正式開學，放完超長暑假的學生們重返校園，勢必衍生人流移動、群聚等風險。教育部除了要求學生「戴口罩、勤洗手、做消毒」，也要求家長不准進入校園；小一新生面臨「史上最嚴開學日」，已有老師擔心「看不到家長的小孩，恐怕整天哭個不停」。

教育部9項指引：

一、各級學校及幼兒園研議防疫措施、定期盤點物資、加強環境清消。

二、服務及入校條件：

（一）學校教職員工及工作人員，應符合完成疫苗第一劑接種且滿14日之服務及入校條件；疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園服務前，應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，之後每7日進行1次抗原快篩或PCR檢驗。

（二）開學後，家長及訪客不入校（園），但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外。

三、學校應落實一日兩次師生體溫量測、手部清消、監測健康狀況。全體師生除用餐及飲水，應全程戴口罩。

四、每日針對教室、學習場域、盥洗空間進行清潔消毒。交通車加強清消，造冊並落實固定座位。教室開冷氣時應於對角處各開一扇窗，加強通風。

五、學校及幼兒園採「固定座位」、「固定成員」，落實課堂點名。有肢體接觸的體育課程，或脫口罩演奏、歌唱的音樂課程暫停。

六、校外教學及戶外教育等活動，應維持社交距離、遵守場所容留人數規定。

七、學校辦理大型集會如開學典禮、週會或迎新等，應採線上方式；如採實體方式，人數上限為室內50人、室外100人。

八、飲水機加註標示不得以口就飲。用餐環境應保持通風，個人採套餐制並使用隔板入座，用餐期間禁止交談。

九、開放學校戶外操場，依教育部或縣市政府公告辦理，其餘校園區域及設施不開放人員使用。