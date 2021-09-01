今天早上6點27分高雄市那瑪夏區發生規模4.9有感地震，震度4.9級、深度12.3公里。台南市地區最大震度4級，市長黃偉哲也隨即在臉書PO文「一早地震台南有感，市民朋友們還好嗎？」民眾紛紛報平安，很多人表示被嚇醒，台南市消防局表示，目前無災情傳出。

這起地震台南楠西區測到4級，東山、善化、新化、佳里、七股3級，永康、台南市2級。楠西區東勢里里長張事民說，地震發生時他早就起床，感覺震好大一下，窗戶發出巨響。楠西區區長李鴻裕說，目前公所防災群組並無災情通報，會請同仁多加留意。