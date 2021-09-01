全國中小學及幼兒園今正式開學，醫師陳志金昨發文表示，不知道開學前檢查會在孩子的書包中找出什麼東西，引起上萬名地方媽媽討論，不少人分享昨晚整裡孩子的書包發現的「戰利品」，其中有位媽媽分享，什麼發霉的食物、同學的作業都是小意思，兒子在幼兒園中班曾帶回一件女童的內褲，讓不少網友看了笑歪。

陳志金昨晚在臉書分享，9月1日就是開學日，不知道媽媽們開學前檢查會在書包裡面找出什麼東西？是別的同學的作業簿？還是沒有洗的便當盒？又或者是發霉的麵包？

貼文引起上萬名媽媽網友熱烈討論，「上面說的全都中，最高紀錄曾經在兒子的書包撈出7支鐵湯匙」、「找了很久找不到的冷氣遙控器」、「前兩週才從小孩書包中挖出一條被壓扁的香蕉，據說是停課前的營養午餐」、「好險我們是新生」、「穿過的襪子、沒吃的中藥和發霉的早餐」、「不知道為什麼找到了幾顆石頭」。

其中一位地方媽媽則留言分享說「哼哼！都是小意思，我大兒子中班的時候帶回了一件女童內褲。」瞬間吸引將近600位網友狂讚，連陳志金都忍不住回應道「好險是中班！」讓不少網友看了笑成一團。

另外，也有不少人回報現況說，過了一個超級長的暑假，孩子幾個月沒有用書包，如今竟然就找不到了。「要先找到書包啊」、「還在找書包中」、「現在才發現書包躺在學校裡面幾個月了」、「找不到書包」。