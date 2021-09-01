首批輝瑞／BNT今晚運抵台灣，疫情指揮中心除了讓12至17歲學生優先接種外，18至22歲也納入優先施打對象，令不少人崩潰喊「又被插隊」。衛福部草屯療養院醫師沈政男認為，全世界沒有人這樣做，顯然是「政治操作」，更表示這批打不到的人，「下下下批，也不會輪到你們」。

沈政男昨（8月31）日於個人臉書指出，指揮中心優先讓12至17歲接種BNT，理由是因為這族群沒有其他疫苗可用，但現在又把18至22歲納入優先接種順序，「道理何在？」若18至22歲有感染風險，為什麼不讓他們打AZ？明明有自購的AZ到貨了，而且第七輪還加開到23歲以上，「難道指揮中心認為18至22歲不適合打AZ嗎？」

沈政男直言，全世界沒有任何一個國家把18至22歲列入新冠疫苗優先施打名單，「顯然從頭到尾在BNT疫苗上，蔡政府就是政治操作。」有些人看到新聞生氣自己又被插隊、跳過了，但轉個念想「好吧！反正再下一批BNT就輪到我們了」。

沈政男忍不住吐槽，「抱歉，下一批、下下批，甚至是下下下批，也不會輪到你們」，因為BNT第二劑間隔標準為21天，12至22歲打完第一劑後，緊接著又要打第二劑了，「你們繼續好脾氣地等吧！」

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