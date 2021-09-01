金管會公布保險業匯兌損益最新統計，隨著新台幣匯率持續回貶，壽險業2021年7月單月淨匯損續降至143億元，合計前7月淨匯損1497億元。同時，在逢高積極調節「落袋為安」挹注下，壽險業前7月稅前獲利3042億元、年增達1.02倍，續創新高紀錄。

金管會統計，新台幣匯率前7月升值1.9％，壽險業出現1982億元匯損，在避險工具收益1173億元、扣除換匯成本817億元後，繳出356億元避險收益，加計收回外匯價格變動準備金129億元回沖，合計淨匯損1497億元，較上半年增加143億元。

其中，新台幣匯率7月貶值0.34％，使壽險業出現359億元匯兌收益，惟避險工具出現損失386億元、加計換匯成本102億元，反出現488億元虧損。不過，在加計提列外匯價格變動準備金14億元後，合計淨匯損為143億元，幅度仍較6月147億元小減。

在積極實現投資利得「落袋為安」下，壽險業前7月稅前獲利達3042億元、年增達1.02倍，超越去年全年2061億元記錄、續創新高紀錄。產險業前7月稅前獲利150億元、亦年增達51.5％。合計保險業前7月稅前獲利3192億元、年增達99％。

壽險業截至7月底淨值2.67兆元，月增1.5％、年增11.9％，產險業淨值1524億元，月增0.66％、年增12.3％。合計保險業淨值2.82兆元，較6月底2.78兆元增加1.45％、較去年同期2.52兆元增加達11.9％。