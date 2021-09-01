昨（31）日下午政府採購的59.5萬劑AZ疫苗抵台，總統蔡英文在臉書表示，這已是四天內第三批疫苗到貨，並承諾會繼續採購疫苗、催促到貨、加速施打。但有不少網友質疑，為什麼第二類的人怎麼打都打不完？甚至很多人連第一劑都還沒打到，且規則一直變。

蔡英文指出，截至目前為止，全國已經有超過1000萬人，至少接種一劑疫苗，強調會繼續採購疫苗、催促到貨、加速施打，讓台灣社會的整體防護力越來越強。

她也提到，會持續努力守住疫情防線，指揮中心正持續嚴守國境，並加強社區的定點監測，也請大家不要鬆懈，在生活中各自維持好防疫措施，就是對彼此最好的貢獻。

對此，網友紛紛湧入蔡英文臉書留言質疑，「第二類究竟還有多少人要打疫苗？」「第二類要打到什麼時候」「第二類的人一直在膨脹，是怎樣？」「第二類的人到底有多少人，地球繞一圈都還沒看到盡頭」。

另有網友認為政府在疫苗採購上，杯水車薪、動作太遲緩了，當國際已經在施打第三劑加強劑的時候，我們許多人連第一劑都還沒打到，「勞工階級一直打不到疫苗，這樣的總統和政策沒有評估依據實在無法支持」「基本都別人送的，到底擋爽沒」。但也有人支持政府，呼籲大家「輪到你就去打，一起為防疫盡一份心力」「相信政府，疫苗到貨，疫情控制，台灣加油」。