今天是台灣時間9月1日，離NBA賽季正式開打又更接近了，如今各隊大致上都完成補強作業，尤其是豪門湖人，他們在前幾天找回控球後衛隆多(Rajon Rondo)，新賽季的陣容基本上已完成差不多，不過有些球隊尚有變數，如76人就是其中一支。

Sources: Ben Simmons tells team brass he no longer wants to be a Sixer https://t.co/17X1XfkzZO via @phillyinquirer — Keith Pompey (@PompeyOnSixers) August 31 2021

76人在今夏放走了中鋒霍華(Dwight Howard)，讓他重返湖人，之後選擇了德拉蒙(Andre Drummond)入內，也和當家中鋒恩比德(Joel Embiid)續約，但班西蒙斯(Ben Simmons)從賽季結束就一直陷入交易留言中，而早前事情又有了最新進展。

據76人隨隊記者基斯(Keith Pompey)報導，西蒙斯已告知球隊他並不想繼續效力，計畫不去開季前訓練營報到，這幾乎確定了76人將與西蒙斯分道揚鑣，而且在開季前就會成真。其實76人早已搶先一步想送走他，無奈他們要的籌碼太多，以至於都無法促成交易成功。

不過如今連西蒙斯都強烈表態，相信76人會更積極將他送走，而據西區某高層表示，西蒙斯很想要去位於加州的球隊，正好湖人、快艇、勇士都位於加州，所以美媒也P出了西蒙斯身穿三隊球衣的照片，他真的能如願去到這幾支球隊嗎？

Teams possibly interested in Ben Simmons and their assets:



T-Wolves: Russell Beasley McDaniels Draft picks

Kings: Hield Bagley Barnes Haliburton Draft picks

Raptors: Siakam Anunoby Dragic

Warriors: Wiseman Wiggins Draft Picks

Clippers: Bledsoe Morris Batum — Brett Siegel (@BrettSiegelNBA) August 31 2021

美媒還列出西蒙斯下家賠率，國王居首，灰狼第二，勇士第三，拓荒者第四，馬刺第五，暴龍、巫師並列第六，名記報導，灰狼、國王、暴龍、勇士和快艇可能會對他有興趣，那正好符合他要求，若新賽季西蒙斯穿著勇士或快艇球衣，球迷也不用太意外，不過76人還能拿出什麼樣的額外籌碼令人好奇！