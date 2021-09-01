我國最機敏的軍方研究機構中山科學研究院，一名飛彈所謝姓技師因房間用電異常，經院方派員抽查寢務驚見13株活體大麻及搖頭丸（MDMA）而遭到起訴。桃園地院審理後，認定謝姓技師種13株大麻數量非龐大，且家屬及學校師長都擔保謝「非十惡不赦之徒」，經兩度減刑後，判處2年2月，緩刑5年，可上訴。

謝員在庭訊時坦承因工作及學業導致有睡眠障礙，精神壓力大，才栽種大麻自用，法官也傳訊謝的父母、學校指導老師、中科院主管，獲得具名擔保謝表現優異勉力向學，在職場克盡己責，「非屬十惡不赦之徒」，獲得法官認同。

據悉，29歲謝男為非軍職約聘技術員，2016年考進中科院後，朝八晚五上下班正常，平時較少與同事往來，在工廠內從事加工、重組業務，是基層技術員，目前住在院生活區約3坪大的單身宿舍。但房間用電量連續1個月都異常超高，引起舍監關注，暗中調查後，發現謝除了24小時不熄燈，也不讓相關人員進房搜查，因此懷疑他在從事不法行為。

22日舍監通報中科院內督察人員後，前往房內檢查，進門除了聞到一股怪味，還發現類似大麻葉的植株，趕緊向憲兵隊舉報，晚間會同鑑識小組進房搜查，果然在謝員房內發現種植大麻的溫室、吸食器與紫外線燈，另有控制恆溫、溼度的儀器。

憲兵隊在謝員房內，還搜出搖頭丸（MDMA）、大麻種子等毒品，連同乾燥大麻菸草皆已分裝成袋，憲兵隊懷疑謝不是單純「自栽自用」，恐涉及買賣毒品。

中科院在案發後表示，針對謝員裁植大麻，除秉毋枉毋縱原則依法究辦，並辦理解僱汰除，後續並加強員工反毒教育，避免再發生類似案例。謝員坦承多年前到國外時，就吸食大麻成癮，但台灣價格太高無力負擔，才透過網拍從國外購買種子，並混入其他種子掩護，然後在宿舍內設溫室種植，他辯稱都是自己使用並未販售。

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！