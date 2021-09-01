萬泰科(6190)前7月合併營收為43.53億元，年增69.01%，隨著傳統旺季來臨，萬泰科表示，目前客戶整體訂單需求很不錯，且第4季有望淡季不淡，對於下半年整體展望保持正面看法，萬泰科可轉換公司債3億元將於9月2日到9月6日競價投標，轉換價格暫訂為25元，可轉換公司債預計於9月17日掛牌。

萬泰科主要產品為網路線、電子線及汽機車用線，生產據點包括：大陸、泰國、越南、美國行銷公司等，以市場前景來看，美國市場看好基礎建設需求強勁，如：5G、資料中心、橋樑、學校/商辦等，帶動高階線材出貨成長。

受惠於居家工作宅經濟商機，居家用線需求未轉弱，整體需求不淡，且高階產品出貨增加，有利於產品組合、毛利表現優化，萬泰科今年上半年營收稅後盈餘1.34億元，每股盈餘為0.87元，較於去年全年每股盈餘1.03元成長力道強勁；由於進入傳統旺季，萬泰科7月合併營收突破7億元，達7.01億，年增82%，為單月歷史營收新高，累計1到7月合併營收達43.5億元、年增69.01%，亦創下歷年同期新高。

在中國市場方面，受惠內需市場穩定，家用電子線、網路線等產品接單狀況不錯，也有小部分出貨5G相關線材；萬泰科表示，後續關注重點為5G環境佈建以及國家基礎建設等需求，如5G基地台、雙鐵內外部用線等，公司已備好產能可隨時因應。

在東南亞方面，萬泰科看好越南廠今年可望有倍數成長的潛力，主要動能來自汽機車需求強勁，除跟隨全球車從谷底復甦，也受惠貨運缺櫃衍伸的短鏈效應，不少日系客戶從海外進口改為當地採購，因此有不小的成長動能挹注；此外，萬泰科越南廠位處北越，未受到南越疫情嚴峻影響，公司表示會持續緊盯當地疫情控制狀況。

在泰國廠部分，受惠內需穩定，尤其是太陽能線、高爾夫球線等特殊用線的動能強勁；萬泰科表示，高爾夫球為戶外運動，空間大容易保持社交距離，因此疫情爆發以來，高爾夫球成熱門運動之一，相關線材需求強勁，而太陽能線受益於各國環保意識強化，且不少大廠也開始要求供應鏈使用綠電或乾淨能源，在此趨勢下，太陽能線出貨也逐漸走強。

萬泰科表示，目前客戶整體訂單需求很不錯，且第4季看好美國疫情紓緩、經濟力道復甦，有望淡季不淡，對於下半年整體展望保持正面看法，惟航運缺櫃、疫情變化需持續密切注意。

看好5G基站、資料中心、汽機車、家電、戶外特殊用線等多項應用需求延續，帶動萬泰科接單暢旺，法人預期，萬泰科下半年營運可望優於上半年，2021年營運亦將較2020年大幅成長。

為因應資金之需求，發行可轉換公司債總面額3億，總發行張數3000張，採競價拍賣方式承銷，投資人投標時間為9月2日至9月6日，單一投資人競拍張數上限為255張，目前訂定轉換價格為25元，與目前市價相近，可轉換公司債預計於9月17日在櫃檯買賣中心掛牌。