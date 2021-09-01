貿聯-KY(3665)上半年稅後盈餘為8.61億元，年增16.35%，每股盈餘為6.48元；疫情、數位轉型、環境永續帶動數據中心雲端應用、低碳電動車、儲能結合再生能源、半導體智能需求穩步增長，公司亦調整價格以反映合理製造成本，貿聯-KY表示，長期營收展望維持正向。

貿聯-KY第2季合併營收為70.15億元(約2.5億美元，季增15.86%，年增42.06%)，年增33.16%，營業毛利為16.7億元，年增20.58%，單季合併毛利率為23.81%，年減2.48個百分點，單季稅後盈餘為5.51億元(約1969萬美元，年增16.91%)，年增9.59%，單季每股盈餘為4.13元；累計上半年營業毛利為30.32億元，年增17.98%，合併毛利率為23.06%，年減2.09個百分點，稅後盈餘為8.61億元，年增16.35%，每股盈餘為6.48元。

貿聯-KY表示，5月開始工業用產線上工率為因疫情而降載；同時，IC短缺使擴充基座出貨於季末開始放緩，造成短期成本與部分的出貨動能承壓。面對物料成本攀升及IC短缺的挑戰，貿聯與客戶以達成出貨為共識、反映生產成本，使毛利率自第一季低位回升。

貿聯-KY第2季長期動能(Secular drivers)營收占比(約25%到30%)，包含：數據中心、電動車、儲能相關、半導體設備已經明顯跨越擴充基座(docking)及擴展延接裝置(dongle)營收占比(約20%到25%)，產品組合優化顯著；此外，電器出貨動能續強，本季四大產品線：資訊、車用、工業用、醫療，營收齊長，期待下半年幅度持續擴大，進一步優化產品組合。

就各終端應用來看，貿聯-KY表示，工業用線束季增營收居冠，高於車用、資訊、電器各產品線，第2季半導體設備、能源相關(儲能等)、醫療設備用線及其他工業量測設備營收皆顯著增長；其次是資訊科技，受惠於數據中心出貨續強，加上擴充基座及與擴展延接裝置因商用品牌客戶拉高庫存需求，推升本季營收直到季末IC短缺顯現而減緩；在車用線束方面，美系主要電動車客戶拉貨強勁，惟新創電動車量產時程推遲至下半年，運動車營收持平；至於電器線束第2季營收成長來自新產品推出、整體出貨量增加。

展望下半年，貿聯-KY表示，疫情、數位轉型、環境永續帶動數據中心雲端應用、低碳電動車、儲能結合再生能源、半導體智能需求穩步增長，在家工作、氣候變遷使電器汰換需求增速外，未來電器隨著長期產品組合優化，可望逐步提升獲利；車用方面，綜觀電動車隨著主要客戶中國廠擴大產能、新廠擴增、新款豪華車即將量產交付至全球、美系新創車廠量產時程推遲至第3季到第4季間、運動車客戶端庫存仍低等因素，對下半年車用需求保持樂觀；數位轉型的波瀾下，預期數據中心營收將因商用客戶增加資本支出而持續增長，半導體設備營收可望因智能運算、通訊科技提升等多重需求以及缺IC的推力下持續受惠。