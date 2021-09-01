臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

疫情中心指揮官陳時中日前表示，首批BNT疫苗到貨後，將優先提供12至18歲學生造冊施打。但在黨內英系、正國會立委接連發表聯合聲明，主張讓18至20歲者也能優先接種後，政策隨即轉彎，將18至22歲族群皆納入優先施打名單中。消息一出引發熱議，大批青壯世代上班族網友不滿，認為自己又被插隊了。

民進黨英系立委羅致政、莊瑞雄、蔡易餘、蘇治芬、江永昌、蔡易餘、王美惠、莊瑞雄、邱泰源、劉櫂豪、吳玉琴等立委8月28日發聯合聲明，主張BNT疫苗也要讓18至20歲的年輕人優先預約接種。正國會立委陳亭妃、陳秀寳、陳歐珀、吳琪銘、余天、莊競程、黃秀芳、蔡適應8月29日也發聯合聲明，呼籲指揮中心別漏接了18至20歲的年輕人族群，以免造成相對剝奪感。

然而當時陳時中並未正面回應前述綠委要求，而是僅宣布首批BNT會確保讓12至17歲族群優先施打，還臨時去掉原公布可列為優先施打的「18歲」族群，改稱這些人也要和其它類別的族群一起等候登記、預約去搶剩餘的BNT疫苗；而其等候方式，依陳時中先前說法，就是再從第一到第十類依序下去、意即將依年齡層由高往低的排序來施打，18-20歲的年輕人仍是打不到。

沒想到本周陳時中態度逆轉，他昨日（8月31日）表示，BNT施打計畫不一定會在第8輪進行，可以說是比較特殊，到貨後後會先給12至17歲的對象施打，「接下來為18至22歲的族群」，會希望把年輕人這個缺口補齊。形同回應了英系與正國會綠委的訴求。

針對BNT疫苗優先施打順序大逆轉，部分網友表示開心，卻也惹怒了大批青壯世代上班族網友，紛紛在臉書相關新聞連結下留言：「我們上班族怎麼又被插隊了？」「我們上班族怎麼辦？」「繳稅主力眼看看其他人都打了疫苗，還要共體時艱，上班族都鐵打的喔」、「那些學生得了也是輕症，應該讓上班的人先打才對」、「政府憑什麼朝令夕改，真令人髮指！」「不為什麼，就是為了選票」、「我猜因為有投票權，和即將2024會有投票權的關係吧」。