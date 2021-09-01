近日大陸官方在清查劣跡藝人，加上趙薇一夕之間被消失，演藝圈人心惶惶，剛好林心如和霍建華雙雙註銷在大陸的影視工作室，時機點引聯想，而夫妻倆現都待在台灣，近日還一同出席林心如就讀的碩士開班典禮，小倆口私下互動引熱議。

林心如今年順利從世新大學傳播管理學系上海碩專班畢業，還因表現優異獲頒傑出表現獎，據《鏡週刊》報導，近日她回到母校出席開班典禮，並將「學生會長」身分和學妹許瑋甯交接，而霍建華則在一旁低調相隨，降低自身的存在感，耐心等待林心如，結婚5年已有老夫老妻的淡淡幸福氛圍。

其實，林心如和霍建華屢傳婚變，光是分居就有兩個版本傳言，一是林心如忙完工作就會回「新家」，霍建華另住他處，還有一個版本是兩人已在吵離婚的階段。

不過雙方共同友人曾透露，雖然他們偶爾也會意見不合爭吵，「但整體來說感情極好，私下不時呈現這類親暱動作（勾手），並非刻意演出」，澄清兩人沒離婚，此外他們雖然工作相當忙碌，仍會各自抽出時間輪流照顧，盡力讓孩子成長時不會缺少父母的愛。