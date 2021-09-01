太平洋高壓明起減弱，氣象專家吳德榮表示，明天至下周一水氣增多，午後對流增強並擴展到平地，有較大雨勢及劇烈天氣雷擊、瞬間強降雨等發生機率，至於時序進到9月，秋季即將來了？吳德榮表示還沒那麼快，得等太平洋高壓東退，鋒面能南下才會有入秋的天氣變化。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，未來一周台灣仍維持夏季的天氣型態，今天山區及中南部少部分鄰近平地，午後有局部雷陣雨機率，注意較大雨勢。明天至下周一(2至6日)太平洋高壓減弱，水氣增多，午後對流增強，擴展至平地，注意劇烈天氣發生。未降雨前最高溫仍達35、36度，下周二(7日) 太平洋高壓增強，全台晴朗炎熱，近山區午後有局部雷陣雨機率。

至於秋季何時會來？吳德榮表示，目前滯留鋒仍在華北、華中一帶徘徊，鋒面以南為「熱帶海洋氣團」，也就是太平洋高壓的勢力範圍，得等熱帶海洋氣團東退，鋒面有能力從華北、華中一帶南下至台灣附近，才會有入秋的天氣變化，恐怕還沒那麼快。