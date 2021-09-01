演藝圈銀色夫妻王中平、余皓然結婚25年，育有一對寶貝子女，日前在機場送女兒搭機飛往加拿大留學，一度情緒崩潰淚灑機場，近來她透露瘦身有成，還附上一張「下半身失蹤」的美照，讓網友大讚辣翻了。

49歲的余皓然常透過社群媒體分享日常點滴，近來在instagram寫下：「終於瘦回我能接受的數字」，並曬出一張自拍照，只見她的眼神對著鏡頭頻頻放電，臉頰明顯消瘦不少，接著曬出一張身穿長版上衣的照片，呈現「下半身失蹤」的效果，還秀出一雙火辣的筆直雙腿，身材維持相當好的她，完全不輸給年紀20出頭的少女們。

對此，網友也紛紛留言：「腿好細啊！根本就是少女的腿吧」、「好細的腳哦，我腳的肉可以分你一點嗎」、「臉好尖，太瘦了，又是魔鬼比例了」、「一定要這瘦嗎？真的讓人羡慕死了」、「有什麼秘訣？麻煩請傳授給大家」、「姐身材超級好的，怎麼看怎麼漂亮」、「根本沒有看過你胖過啊」。

王中平與余皓然女兒韓菲，考上全球排名第8的多倫多大學，在上個月搭機飛往加拿大，余皓然在臉書寫下對女兒的不捨與思念，她表示：「雖然非常捨不得，但媽媽還是該放手該讓你去追尋你的夢，去看看這個世界。媽媽當年也很想去看看世界，結果碰到了你爸，最後你爸就變成了我的世界。知道你是個自律的孩子，但在爸媽心中，平安健康是最重要的。」