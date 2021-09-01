臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

BNT疫苗即將抵台，指揮中心28日下午2點起開放民眾意願登記，系統一開放就因上線人數過多導致網站被塞爆。截至29日下午5點，開放僅一日就有1289萬830人完成登記，其中單選BNT者有19萬多人，更有多達107萬名原單選「莫德納者」跳船。消息一出引發熱議，網友則表示：「哪裡非莫不打，那是因為之前沒有BNT可以選吧！」

根據《TVBS新聞網》30日報導，截至29日下午5點，就有1289萬830人完成登記，其中單選BNT者19萬多人、單選AZ者16萬多人、單選高端者3萬多人；值得注意的是，雖BNT尚未抵台，但開放登記後27小時，就湧入近300萬人勾選，更有多達107萬原單選莫德納者跳船加選BNT，而「非莫不打」的「莫粉」則僅剩92萬。

消息一出引發熱議，網友紛紛在臉書相關新聞下留言：「哪裡非莫不打，那是因為之前沒有BNT可以選吧！」「什麼莫迷，那是沒得打，大家才轉的」、「不是非莫不打，是進貨得龜速，BNT是多一個選擇」、「講什麼迷⋯⋯這是打進身體裡的，人人都想打自己認為最安全的疫苗是正常現象啊！」「並沒有非莫不打哦，那是因為之前沒有BNT可以選，我也是在等BNT啊！」

此外，也有網友表示：「台灣人口及出生率不斷下滑，唯一的奇蹟就是第二類人口不斷爆炸性成長，難怪很多人打不到疫苗」、「戲弄百姓打迷糊戰，大官們卻很高興」、「如果疫苗充足能任由選擇，一定選數據最好、副作用最小的，也是人之常情吧！」