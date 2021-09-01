BNT疫苗即將抵臺，公費疫苗接種對象順序再度引發討論。媒體黃創夏狠酸，第二類對象人數從9萬人膨脹至27萬人，其繁殖的速度，簡直不輸病毒！

黃創夏日前發文表示，原本政府防疫人員所編列的「第二類」疫苗施打人數為中央3300人、地方4100人，但這個數字卻不停膨脹、繁殖，最近一次更新已經從7千多人暴增到27萬人，這件事非常「令人不爽」。

黃創夏狠酸，生命會自己找到出路、官員會自己擴大數目，「政府防疫人員」自體繁殖的速度簡直不輸病毒！他更指出，依據《中央政府總員額法》，中央官員最多也才「13萬0320人」，顯然地方也是一堆人偷偷擠進「第二類」，他怒轟指揮中心應該要把名單全部公開！

事實上針對第二類官員的數字，指揮中心說法也常有變，讓人搞不清。北市議員游淑慧昨在臉書發文表示，衛福部長陳時中31日在記者會針對第二類對象的說明，公布的造冊數字是21萬餘人，但比對衛福部另一份數據，第二類已經施打超過28萬人，還有7萬人是誰？

游更指出，全台民選首長228人，全台政務人員479人，全台10職等以上簡任級9982人，這些都算重要官員，加起來1萬餘人，質疑其他重要官員還有誰？丁怡銘？還是蘇貞昌的小編團隊？或者有一種重要叫「部長說他重要」，