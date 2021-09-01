新竹縣長楊文科在竹東鎮中山國小了解學生進校以紅外線自動量測體溫的情形。（羅浚濱攝）

9月1日實體開學首日，新竹縣長楊文科一早穿著反光背心，手持指揮棒，化身導護志工，在竹東鎮中山國小護送學童上學，宣導「行人停看聽」、駕駛人「路口慢看停」，希望大家攜手打造交通安全環境。

受新冠肺炎疫情影響，各級學校從5月19日停止到學校改為線上學習，間隔了近4個月，學生終於可以回到校園實體上課，楊文科強調，校園防疫一定要嚴格把關， 讓每位學子都能在安全的環境成長學習！

楊文科說，新竹縣各國中小都完成學校環境和教室的清潔消毒工作，學校在開學後都要落實體溫量測、手部清消、全程戴口罩並監測健康狀況，學生交通車與幼童專用車加強清消管理，縣府更備妥54500個用餐隔板，用最高防疫標準，讓孩子在安全環境學習。

楊文科並說，截至8月31日竹縣教師疫苗施打率96％，疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園前，衛生局會提供相關抗原快篩或PCR，檢測陰性證明才能進學校。

楊文科同時檢視通學步道使用狀況，指近年來縣府和鄉鎮公所積極進行通學步道、人行步道等改善工程，加上警察局在重要路口協助整頓交通，全縣606位學校導護志工守護學子安全行走，警察局統計今年1到7月的行人受傷人數，比去年同期下降了5％（從274人降259人），呼籲學生和家長一定要好好利用通學步道。