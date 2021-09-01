9月1日實體開學首日，新竹縣長楊文科一早穿著反光背心，手持指揮棒，化身導護志工，在竹東鎮中山國小護送學童上學，宣導「行人停看聽」、駕駛人「路口慢看停」，希望大家攜手打造交通安全環境。
受新冠肺炎疫情影響，各級學校從5月19日停止到學校改為線上學習，間隔了近4個月，學生終於可以回到校園實體上課，楊文科強調，校園防疫一定要嚴格把關， 讓每位學子都能在安全的環境成長學習！
楊文科說，新竹縣各國中小都完成學校環境和教室的清潔消毒工作，學校在開學後都要落實體溫量測、手部清消、全程戴口罩並監測健康狀況，學生交通車與幼童專用車加強清消管理，縣府更備妥54500個用餐隔板，用最高防疫標準，讓孩子在安全環境學習。
楊文科並說，截至8月31日竹縣教師疫苗施打率96％，疫苗第一劑接種未滿14日或未接種者，首次進入校園前，衛生局會提供相關抗原快篩或PCR，檢測陰性證明才能進學校。
楊文科同時檢視通學步道使用狀況，指近年來縣府和鄉鎮公所積極進行通學步道、人行步道等改善工程，加上警察局在重要路口協助整頓交通，全縣606位學校導護志工守護學子安全行走，警察局統計今年1到7月的行人受傷人數，比去年同期下降了5％（從274人降259人），呼籲學生和家長一定要好好利用通學步道。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。