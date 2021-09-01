男子羽球雙打組合「麟洋配」王齊麟、李洋今年在東奧上大放異彩，但兩人奪金後至今卻爭議不斷，而經紀人也多次親上火線回應。今(1日)周刊報導，傳聞兩人近來身價水漲船高，業界流傳公司對外報出合體代言價碼達千萬，活動站台費更是與侯佩岑同等級，但對此，經紀人否認。

王齊麟和李洋先前征戰東奧，為台灣拿下首面羽球男雙金牌，人氣因此暴漲，之後悠遊卡公司推出以兩人為主題的紀念悠遊卡，先是因設計不佳引來非議，二度推出新設計許多網友仍不埋單，還因此傳出由於兩人是土銀公務人員身分，代言恐違法，對此，經紀人吳宜倫澄清關於包括悠遊卡、口罩、金門酒廠都是屬於肖像授權，並不是代言，並強調傳出麟、洋兩人計畫離開球團謠言非事實。

對此，土銀也發聲明，呼籲經紀公司應審慎處理代言，經紀人也態度軟化，承認「行政作業上確實有所瑕疵」，而王齊麟和李洋之後依舊邀約接不完，上月底兩人還跨足時尚圈，受邀參加微風信義之夜，據《鏡週刊》報導，王齊麟與李洋近來身價飆高，傳聞出席一場活動酬勞約為30萬，與甜姐兒主播侯佩岑差不多。

外傳兩人雖然合體代言卡關，但經紀公司曾對業界人士報價高達一千萬，引來不少廠商聽聞後摸摸鼻子取消合作，而經紀人吳宜倫駁斥因麟、洋兩人是公務員，不可能簽約代言活動，至於報價千萬傳聞，吳宜倫也無奈說不清楚外面業界怎麼會這樣傳，「業界是業界，我們是我們」，挑明流言並非出自於他們，至於和金門酒廠的合作價碼150萬也不是事實，目前已取得土銀同意，其他尊重合約無法多說。