許多家長在孩子入校後仍依依不捨的望著孩子的背影。（游念育攝）

學生開心迎接上學日，和爸爸大玩自拍合影。（游念育攝）

石牌國小家長會到場協助，特別規畫新生動線。（游念育攝）

石牌國小校門口的行政人員一早就戰戰兢兢，量體溫動線並加開量體溫動線加速放流。（游念育攝）

今天是開學日，台北市人數最多的石牌國小，今天也規畫好動線，迎接學生返校，一早許多家長就帶著孩子到校門口，尤其新生家長更是依依不捨看著孩子的背影入校，校門口量體溫的動線也從7條增加至10條動線，讓排隊量體溫隊伍加速分流；校園周遭也都有導護志工和警察疏導車輛。

石牌國小校門口的行政人員一早就戰戰兢兢，家長會也到現場幫忙，引導一年級新生入校，校門口的家長紛紛叮嚀孩子上課要注意的事項，和放學在哪裡碰面；現場也有家長和小朋友開心迎接上學日，合影留下自拍。

小一新生家長王小姐指出，孩子第一天上課很擔心，怕他會迷路，幸好一到校門口就有老師來帶領孩子入校，並替小一新生規畫一條動線，不過，也很擔心孩子懵懵懂懂入校，不知上課會不會出錯。

石牌國小4年級的曾同學說，可以回學校上課很開心，好久沒看到同學，暑假都待在家裡，沒辦法找同學玩。

石牌國小校長詹益正表示，今天學生入校的動線都很順暢，開學典禮採廣播的方式，由於1、3、5、6年級的學生換了新班級，家長還沒跟老師見過面，因此，9月4日也會安排1、3、5、6年級的家長到校認識老師，一個班級大約20位家長。