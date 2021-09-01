國產高端疫苗8月23日開放接種，台北市議員游淑慧昨（31）日在臉書指出，最近很多人質疑為什麼第二類人不打高端，她認為答案是「因為早打完了」。PO文也引來台北市議員羅智強留言，表示「難道民進黨的親朋好友，也對高端疫苗沒信心嗎？」

游淑慧也提到，針對第二類，指揮中心公布總造冊人數有21萬餘人，但比對衛福部另一份數據，其實第二類已經施打超過28萬人，那麼中間差7萬人是誰？是造冊外的超打嗎？且民進黨的卓冠廷也坦承，第二類人員的第一劑施打率已經達99.8%，這樣的施打率遠高於全國平均，也該夠了吧。

對於衛福部長陳時中所說，中央及地方重要官員才施打2.6萬人，游淑慧質疑，何謂重要？何謂官員？真有那麼多重要官員？且這些官員都參與防疫？根據2020年資料，全台民選首長228人、全台政務人員479人、全台10職等以上簡任級9982人，這些應該都算重要官員，加起來1萬餘人；至於其他重要官員還有誰？游淑慧直言，「丁怡銘？蘇貞昌的小編團隊？或者有一種重要叫部長說他重要」。

文章一出，引發網友熱議，台北市議員羅智強也留言表示，其實真正的第一線防疫人員早就打完了，現在層出不窮的「偽第二類」，他們明明可以打高端，為什麼要來搶BNT呢，「難道民進黨的親朋好友，也對高端疫苗沒信心嗎？」

羅智強留言質疑，「難道民進黨的親朋好友，也對高端疫苗沒信心嗎？」（圖／摘自游淑慧臉書）

其他網友則說，每次有新的疫苗，就又從第一類開始打，之前打不到的好像就遙遙無期，一點都不公平，感嘆「人民真的很悲哀」，很多民眾連第一劑都還沒接種。