美股小幅下滑，台股今(1日)開盤下跌26.49點，以17463.8點開出，台積電以平盤614元開出後呈現小跌，聯電開盤下跌0.3元，以62.8元開出後隨即翻紅，來到63.5元，鋼鐵、航運早盤開高，開盤不久即出現疲勢，股王矽力-KY獲利表現佳，今跳空開高一早來到4205元的歷史新高價，指數開盤10分鐘後由黑翻紅，現在平盤上下震盪。

周二(31日)美股4大指數全數下跌，道瓊指數下跌39.11點，跌幅0.11%，以35360.73點作收；那斯達克指數下跌6.65點，跌幅0.04%，收在15259.24點；標普500指數跌下6.11點，跌幅0.13%，收在4522.68點；費城半導體指數下跌28.72點，跌幅0.83%，收在3417.72點。台股ADR部分，台積電ADR上漲0.02%，聯電ADR也漲0.18%。

雖然明晟MSCI調降台股權重，台股31日尾盤拉抬權值股，收在17490.29點，上漲93.77點，季線失而復得，三大法人聯手買超256.8億元，外資及陸資買超242.61億元最多，自營商買超13.16億元，投信買超1.03億元，合計買超256.8億元。

法人表示，台股由16248點反彈超過千點，周二因MSCI調整爆量，今日成交量將回歸常態，拉抬權值股有助穩盤，但要持續上攻仍需補量，時序進入9月，8月營收將陸續出爐，留意訂單能見度延續到第4季、甚至明年，具有產能優勢，以及營收、趨勢持續成長股，看好半導體、車用、伺服器等產業。