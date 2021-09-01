橘子在IG分享與愛犬威廉合影，正式秀出孕肚。（摘自IG)

35歲的李國毅和女友甘煖琳（橘子）交往16年，今年5月5日宣布結婚，當時即傳出女方己懷有身孕，但對隱私極度保護的李國毅一概不正面回應；不過CTWANT日前拍到夫妻倆一起在自家樓下散步溜狗，身材纖細的橘子孕肚已巨大到藏不住，推測可能超過30週，距臨盆應已不遠。

李國毅稍早回應：「去年登記結婚到現在，一切都按照計畫順利進行中，對於自己的私事還是不希望打擾大家，不過還是很謝謝大家的關心與祝福～在疫情期間一路走來，除了開心自己的家庭即將有新成員報到，更體會要更加珍惜身邊的人，期望所有人都平安健康。」並承認寶寶「是女孩兒」，但其他就不多回應了。而橘子也在IG貼出與愛犬威廉的合影，大方秀出孕肚。

李國毅過去經常在臉書分享與姊姊的小孩相處的可愛互動，喜歡小孩之情溢於言表，如今男神升格當爸爸，粉絲也都替他開心。他在上周日播出的《俗女養成記2》中客串小嘉玲的家教「何老師」，令劇迷驚喜，連女主角謝盈萱都特別感謝他的一日禮物老師，力誇他「不管出場、彈琴、學著豬叫，或者那驚人的一滴淚，超級無敵搶眼」。