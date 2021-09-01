1名網友日前被女友發現電腦中存了大量「神秘資料夾」，裏頭竟是滿滿的檢舉影片、照片，女友才發現他是「檢舉達人」，崩潰提出分手；他無奈表示單純只是想讓違規的人受罰，自己很愛女友，問其他網友怎麼挽回？其他網友則留言笑說「台南蘇大媽再年輕幾歲，一定非常適合你」、「觀念不同還是放手吧」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發文表示，他與女友交往6個月，日前對方無意間發現他的電腦內竟存了大量的檢舉資訊，包含照片、影片等，女友因此向他提出分手，分手理由是「不喜歡這種行為，單純不適合」，讓他相當崩潰，向網友提問應該怎麼辦？

1名網友日前被女友發現電腦中存了大量「神秘資料夾」，裏頭竟是滿滿的檢舉影片、照片，女友才發現他是「檢舉達人」，崩潰提出分手。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該網友說，「就真的看到違規就想檢舉，我又很愛我女友，我該怎麼辦？」他說只是想要讓社會上違規的人收到處罰，「沒有讓違規的人受到一點處罰，怎麼知道自己錯了？」並強調在國道檢舉交通違規是沒有獎金可拿的，檢舉亂丟垃圾才有，而電腦回留存檢舉影片是為了幫學員上課，像是哪些案例較能檢舉成功等，沒想到卻被女友翻找出來。

其他網友留言說，「女友應該是其中被你檢舉的一個」、「我覺得他可能有被檢舉過，很痛恨檢舉的人」、「台南蘇大媽再年輕幾歲，一定非常適合你」、「如果我朋友是檢舉愛好者，我也肯定馬上拉黑+封鎖」、「你也可以上網徵求檢舉達人女伴，以檢舉為樂為前提交往結婚」、「會把偷拍檢舉當興趣，本身心態思想就已經算不正常了，分手甩了你是對的，心理正常的才是他要的」。