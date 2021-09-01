友訊(2332)董事會通過，執行長一職由原任有友訊銷售中心總經理張家瑞升任。

董事長郭金河表示，友訊是以台灣為底蘊的世界品牌，希望未來組織運作能強化業務行銷導向。張家瑞在品牌銷售和海外子公司有豐富管理經驗，總經理陳瑋駿則是網通研發領域專長，透過互相合作拓展友訊未來在海外的營運佈局和發展。

新任執行長張家瑞原任友訊銷售中心總經理，曾任友訊泛亞太商業群總經理及東北亞區總經理，熟稔友訊之業務發展及營運，先前也擔任過盛星科技股份有限公司總經理、ACT Corp業務中心副總經理等職務。

友訊第二季營收33.69億元、季減少13.56%、年增加5.56%，歸屬母公司淨損2.19億元，單季每股虧損0.34元，單季毛利率28%，累計上半年每股虧損0.24元。

展望第三季，友訊認為，缺料狀況在第三季有機會開始逐季舒緩，隨著歐美疫情解封，遠距上班成常態，相關需求仍旺，審慎樂觀看待下半年營運。