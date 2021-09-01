近百萬劑BNT疫苗今晚抵台，中央流行疫情指揮中心趕在疫苗抵台前一天臨時決定，新增18至22歲族群可施打BNT，消息一出氣壞許多至今「無劑可施」的中壯年族群。醫師潘建志認為，25至45歲這群人最尷尬，眼睜睜看著BNT被攔截，「插隊的新理由是國、高中生和大學生先打，這有點奇怪。」

防疫指揮官陳時中31日宣布，BNT疫苗除了原規劃優先的12至17歲青少年，再增加18至22歲大學生。這項政策讓等不到莫德納、AZ，又不想打高端的人失望透頂，因BNT來不到百萬劑，已經不夠了，現在又被大學生「攔胡」，想打疫苗要等到哪一天。

「不能讓醫療單位拿疫苗去做公關」，醫師潘建志臉書PO文，指第一類到第三類打完，再來就是從年齡大的一路往下打，「因年紀愈大風險愈高」。他強調，老老少少染疫機率幾乎是1比1，沒什麼年輕人愛亂跑比較會得病這種道理。

反觀目前被感染機率最高的，多出自家庭群聚，「年輕人得病後，死亡率很低，疫苗當然要留給爸爸媽媽爺爺奶奶先打啊！」

潘建志說，第六輪高端打完，AZ、BNT都來了，原本25至45歲終於可以打了，沒想到最近又有新插隊理由，先給國、高中生和大學生接種，實在有點奇怪。

「台灣放任特權疫苗，不斷生出各種名目插隊，不科學、不公平、不正義。日本天皇夫妻，歐洲各國政要，都是乖乖按排隊打疫苗的。」