今天是開學日，新北市高中職以下總計約有40萬人要到校上學，新北市長侯友宜表示，孩子三個多月沒到學校，可能興奮又期待，要嚴格遵守防疫措施可能有點困能，他要求老師要細心照顧孩子，除了三級防護健康五原則，有賴師生通力合作，要讓家長放心把孩子交給我們。

侯友宜說，第一次實體上課，有部分學生沒辦法回到學校採線上上課，目前學校老師疫苗施打95％以上，沒施打的都要求篩檢陰性才可以到校指導學生。

侯友宜說，孩子不像大人，尤其小一新生對陌生環境，要熟悉又要遵守防疫，老師要有愛、心耐、心細心照顧孩子， 目前學校全程要戴口罩，有些要脫口罩的課程要調整延緩。

侯友宜指出，前幾天到學校看防疫措施，目前防疫物資準備好了，相關規定動線也準備好了，要嚴格落實，有賴教育局成員不斷提醒，校園安全一刻不能疏忽，目前校園也不開放，遊戲器具同樣不開放，拜託教育局通力合作，並隨時用通訊設備跟家長連絡，讓家長安心把孩子交給我們。

教育局長張明文也說，今日教育局動員107人前往中大型學校坐鎮，今日上學校門順暢，各校也動員人力接待新生，八時與九時分流上課，最近天氣熱，戴口罩對師生都是大挑戰，大家要一起努力。