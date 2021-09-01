哪裡最讓人想手刀訂機票？

還記得你上次出國是什麼時候嗎？2020年初Covid-19病毒大爆發後，全球觀光大受影響，疫情至今已經一年半，隨著疫苗施打，部分國家也開始有條件開放，簽署旅遊泡泡等雙邊合作，大家也更加期待有朝一日能重返出國旅遊，感受自由空氣，除了亞洲鄰國，網友們最想遠飛到哪些地方度假呢？今天DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來告訴你！

No.10 西班牙

擁有舒適宜人地中海氣候，搭配燦爛南歐陽光與碧海藍天，吸收北非、中東文化，釀出豐富美食與海鮮菜色，熱情奔放的文化與融合東西方打造出的豐富藝術更是吸引人！

文化遺產數量相當高，從首都馬德里到觀光勝地巴塞隆納，處處都有充滿文人氣息的教堂、歷史建築讓人過目難忘，除了文化巡禮，西班牙海灘也是數一數二度假勝地，像是位在巴利阿里群島的伊比薩島，絕美海景被封為天堂淨土，到了晚間也有超多夜生活去處，讓你從早玩到晚，忘記無聊兩字怎麼寫！

No.9 土耳其

位在歐亞交界，乘載數千年歷史，有羅馬帝國、拜占庭等歷史足跡，其中古老城市伊斯坦堡是許多旅客必訪，有莊嚴又美麗的藍色清真寺、聖索菲亞大教堂等知名景點，四處散發古都魅力。

中西部安納托利亞高原，因為能搭乘熱氣球徜徉鳥瞰絕美景色，也成為著名行程，此外西南帕姆卡雷，因為含鈣溫泉水沈積，變成被白色石灰岩層覆蓋的流動水梯田又稱棉堡，獨特景觀被列為世界遺產，對熱愛冒險的人來說簡直是天堂！

No.8 冰島

能夠在當地欣賞絢爛極光，是許多人對冰島的第一印象，也是眾多背包客一輩子的夢想，除此之外，前幾年電影《白日夢冒險王》也讓台灣民眾對冰島有更多想像，想跟男主角一樣在冷冽又優美的峽灣小鎮溜滑板，欣賞白雪覆蓋山頭美景，造訪可愛彩虹教堂，到藍湖跳進溫暖的溫泉。

最後別忘了到首都雷克雅維克，欣賞由柱狀玄武岩為靈感，打造前衛外觀的哈爾格林姆教堂，不僅美得讓人屏息，也是當地最大教堂與指標性景點。

No.4 法國

到法國不少人都會想在巴黎鐵塔下求婚，到凱旋門前面打卡，去羅浮宮親眼目睹蒙娜麗莎微笑，或是到普羅旺斯沈浸在紫色薰衣草的芳香，再去擁有蔚藍海岸的尼斯愜意放空。

豐富的景點讓旅人流連往返，法式美食也是一大特色，不管是優雅坐在街邊品嚐咖啡，還是在餐館品嚐正宗油封鴨、鵝肝、勃根地蝸牛，配上當地美酒，可說是人生一大樂事，除了著名景點，首都巴黎因將主辦2024奧運，讓全球旅人們迫不及待能前往朝聖，想要直衝法國規劃浪漫假期，現在GoShare共享機車正推出騎車抽免費歐美雙人機票的兩週年生日慶活動，還能玩心測知道你最適合去哪一國玩耍！

No.3 英國

從大笨鐘到倫敦塔橋、大英博物館、白金漢宮等歷史景點，都散發優雅氣息受全球旅客喜愛，還有孕育出許多歷史名人，充滿皇家氣質的知名學府牛津、劍橋等也是必訪之地。

除了建築藝術，影視文化打造出的英倫特色，也同樣受到全世界歡迎，如當地小說家J·K·羅琳經典作《哈利波特》風靡全球，讓倫敦國王十字車站設立的9又3/4月台成為影迷必去打卡點，另外還有充滿神秘感的歷史遺跡巨石陣，豐富景點與鮮明特色，成為許多網友疫情後想衝去旅遊的熱門點。

No.2 瑞士

絕美阿爾卑斯山、壯觀萊茵瀑布、湖光水色相映西庸堡，高山與湖泊圍繞的地理特色，遠離塵囂的純淨美景享譽全世界，也成為許多影視作品取景熱點！像是先前韓劇《愛的迫降》在2020年初完結後，就造成許多台灣網友熱議，想跟著玄彬與孫藝珍的腳步走訪瑞士之美。

像是位在少女峰地的菲斯特小鎮，有如世外桃源的山景，還能玩刺激高空滑索、山野卡丁車等，以及男主角在湖邊彈琴的布里恩茲湖，藍綠色夢幻水景，讓網友們直呼好想手刀衝去～

No.1 美國

幅員廣大的美國，各州都有特色，熱門旅遊城市眾多，有充滿城市快節奏的紐約，因充滿最新趨勢與眾多就業機會，因此有人人都想咬上一口的「大蘋果」封號，必朝聖自由女神、時代廣場等知名地標，另外洛杉磯也因為影視重地好萊塢，造訪知名電影景點、參觀巨星豪宅等行程，成為當地特用行程，以及有豪華賭場跟酒店的賭城拉斯維加斯等地。

除了美國本土地區，位在太平洋的夏威夷的檀香山，更是世界級度假景點，許多網友都很想在疫情結束後，飛到當地衝浪，享受陽光、沙灘、比基尼！

十大雷旅伴行為有哪些？

獨自遠飛異國旅遊，雖然充滿冒險但也有風險，因此還是有不少人喜歡尋找「旅伴」一起自由行，但結伴在人生地不熟的地方，非常考驗彼此默契，舉凡事前規劃、行程怎麼排、回程行李等，一堆事情都有可能是吵架導火線，若不想讓「旅行變修行」可就得慎選同行夥伴， DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》整出十大NG旅行豬隊友行為，趕快先筆記起來！

No.3 好累好渴好痠～公主、王子病上身

比起獨遊人生地不熟，找旅伴互相照應是大優點，不過得小心你找的旅伴是公主、王子，不會照顧人，反而還得被呵護！

不少網友就遇過才剛開始玩，就動不動就喊累，穿不適合行程的高跟鞋或服飾，沒走幾步路就不想曬太陽、喊熱，拿不了太重的東西，因此水要你揹，時間到了他們只會負責喊餓，不開心就擺臭臉等別人安撫，但到了百貨又突然復活狂血拼，起床出發時間大拖延，只因對方需要細心梳妝打扮，整趟都得照顧他的身心靈，真的是太難了～

No.2 把行程塞爆！整趟都在趕時間

旅行一大樂事，就是能夠暫時遠離塵囂、生活鳥事，體驗當地文化與美景，但太過制式化沒彈性的行程，反而會讓旅遊變成壓力。

許多人碰過一種雷旅伴，屬於「瘋狂計畫、控制狂類型」度假起得比上班早，回到飯店已是半夜還不打緊，重點是中間行程還得一路趕，比大咖通告跑跨年場還緊急！有些根本還沒逛到，又得出發下一過景點，整趟都像在行軍，只能說這種時間管理大師有好有壞，但多數人還是希望能用心觀光，而非走馬看花。

No.1 不管旅伴，只想去自己的景點

分享使人快樂，結伴旅行的真諦不僅是能互相照應，更是能夠共享同一片美景、旅途趣事，但如果遇到「只顧自己」的雷旅伴，兩人份的快樂瞬間變成雙倍痛苦！

就有網友表示遇過不管是逛街還是觀光對方總是會說「我不喜歡吃那個」、「幹嘛要去那個景點」種種自私發言的雷旅伴，凡事總以自己為出發點，不考慮其他人的喜好，要大家都得配合他，讓人不知道到底是跟他一起出去玩，還是只是當他的旅遊保鑣。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年1月1日至2021年8月16日，共2年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『遠飛旅遊國家、雷旅伴行為』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」