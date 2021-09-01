【愛傳媒陳盛專欄】第一次進法院，因為員工吿公司，我是公司代表，進了法院。

出了法庭，員工打我，我象徵性的反擊，以為法庭會主持公道，結果我的以為很蒼白，平白挨了揍。

第一次進地檢署，是打乒乓球，打完球出來，繞過櫃檯，看到進進出出的「流氓」，有點害怕，朋友說：別怕，你看的那個是刑警。

第一次進調查局，是受訓，受訓後二十年，第一次接受訊問，覺得新奇，仔細端詳小學弟、小學妹有沒按照程序。

一切按照程序，但是小學弟、小學妹，沒有掌握重點，不得要領。

第一次擔任政府局處首長，看到一份簽陳，要我「裁決」縣政顧問聚餐菜單，我覺得荒謬，決定不給裁決，移請主任秘書決定。

第一次打考績，我評副手、副手評主管、主管評組員，你一手全包了，副手成不了副手、主管成不了主管。

第一次進議會，五、六十個議員，問政歪七扭八，本想息事寧人，無奈修養不好，跟議員直接對衝，心裡想的，你不要仗勢胡說八道。

幸運的是，主席袒護我、有個議員為我搭橋，專程給我時間把話說完。

第一次，我想丟下烏紗帽，看不慣只施小惠的施政。官場明明是個過場，你圖眼前，只能是個政客；你圖長遠，人們才會記住你是個政治家。

如果當時，蔣介石聽了胡適的勸，不繼續三任總統，你對蔣會不會有不同的評價？

胡適的待人以誠、成人之美，在我十六歲初讀胡適文稿的時候，第一次隱隱約約覺得，這才是正人君子。

作者為留美政治學博士、曾任桃園市研考會主任委員

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