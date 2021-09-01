今天是台灣時間9月1日，足球聯賽轉會期限已到，各隊都在最後時刻壓哨補強，今天為大家整理幾筆重要轉會消息，其中要先說到巴黎聖日耳曼法國大將姆巴佩(Kylian Mbappe)，皇家馬德里向巴黎丟出2億歐元最終報價，但仍遭拒絕，所以姆巴佩今年確定和梅西(Lionel Messi)、內馬(Neymar)組成三巨頭。

Official. Completed and after the final drama. 🚨🏁 #DeadlineDay



Antoine Griezmann joins Atletico Madrid.



Luuk de Jong joins Barcelona.



Saúl Niguez joins Chelsea.



Craziest transfer market ever is finally over. pic.twitter.com/aZdnUkSdAx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31 2021

接著仍是法國球星消息，這筆轉會涉及四隊，巴塞隆納大將格里茲曼(Antoine Griezmann)以租借方式轉投馬德里競技1年，巴塞隆納則從塞維利亞租借德容(Luuk de Jong)，切爾西從馬競租借尼格斯(Saul Niguez)。

據知名記者羅馬諾(Fabrizio Romano)報導，尼格斯租借費是500歐元，明年夏天有4千萬歐元買斷條款，格里茲曼回馬競一季買斷金額也是4千萬歐元，而德容則是免費租借給巴薩，這麼一來巴薩、馬競、切爾西三隊都各取所需，戰力上還算平衡。

另外皇馬雖沒有得到姆巴佩，但他們簽下18歲法國天才卡馬文加(Eduardo Camavinga)，雙方簽下了一筆為期6年直到2027年長約。而兵工廠迎來一位亞洲球員，得到日本後衛富安健洋，據羅馬諾報導，富安健洋轉會費為1800萬歐元，他原本效力波隆那。

今夏轉會消息堪稱精彩，梅西、C.羅納度(Cristiano Ronaldo)、多納魯馬(Gianluigi Donnarumma)、格里茲曼、盧卡庫(Romelu Lukaku)、阿圭羅(Sergio Agüero)、拉莫斯(Sergio Ramos)、格瑞利許(Jack Grealish)等球星都紛紛轉投新東家，但其中也有幾位球星是回歸老東家，如C.羅納度、格里茲曼、盧卡庫。