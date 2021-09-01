南部特有的美食「小肉豆」，網友直呼是台南隱藏早餐。（圖／翻攝自PTT）

台灣的早餐文化興盛，從傳統早餐、西式早餐到豆漿店，甚至中南部的朋友會早起排隊吃牛肉湯，種類非常多樣。一名網友在滑外送點早餐時，驚見先前沒有看過的神祕品項，是一種外觀類似珍珠小香腸的食物，便PO網詢問好吃與否，大家一看秒懂是南部特有的美食「小肉豆」，直呼台南隱藏早餐、超好吃。

一名網友前（30日）在PTT上發文，表示在滑外送APP時，無意間在早餐店的菜單上看到很吸引人的餐點，名字叫「小肉豆」，不禁好奇詢問「大家應該吃過吧？請問小肉豆好吃嗎？」

貼文一出引起網友熱烈討論，紛紛表示是南部特有的小點心，外觀類似小香腸，覺得很好吃，「台南隱藏早餐」、「南部的東西」、「很愛」、「超好吃」、「南部比較常見，台北很難找嗚嗚」。

吃過的老饕們也分享起小肉豆的口感和味道，「介於美國與德國熱狗之間的口感，難以忘懷」、「吃起來像比較Q的熱狗」、「口感真的很Q」。