位於台中市南區的微笑天使烘焙坊，是台中市身心障礙者福利關懷協會成立的身障者小作所。（馮惠宜攝）

社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊的學員，親筆書寫感謝卡，感謝訂購烘焙坊中秋禮盒的民眾。（馮惠宜攝）

一筆一筆書寫或繪出感謝，台中微笑天使烘焙坊20名學員在中秋前夕，為感謝支持訂購烘焙坊月餅的愛心人士，正認真的製作感謝卡；受疫情衝擊，社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會附設微笑天使烘焙坊收入銳減，且不少學員主要照顧者也面臨失業困境，該協會募集愛心認養人支助學員月費，讓他們能夠持續接受小作所培訓。

位於南區的微笑天使烘焙坊，是台中市身心障礙者福利關懷協會成立的身障者小作所，20名學員在社工及領有烘焙證照的廚師指導下，進行職能培訓，歷年來已訓練6名學員進入職場；今年因為疫情影響，烘焙坊產品無法到市集擺攤，放置在各商家的零錢箱也短少許多，副執行長楊晶軒指出，估計5至7月三個月至少收入短少百萬元，幸提早就投入中秋禮盒販售，目前預訂已屆滿單，孩子們滿心感恩，也一字一句加工趕製感謝函。

楊晶軒說，小作所配合防疫警戒由三級降二級7月22日小作所學員們陸續回復實體培訓，但也發現他們的主要照顧者在這波疫情中也面臨失業或收入銳減的問題，協會除斟酌個案狀況給予月費減半優惠，也希望社會愛心人士可以成為認養人，幫他們一把。

楊晶軒說，焙培坊的學員們天真又單純，透過培訓，孩子們的進步，教師和家人感受最深，像小靚（化名）原本內向、不太會表達自己，到烘培坊後，現在成為家中的開心果，回家還會幫媽媽曬衣服及拖地。唐寶寶小惠，現在還會搭公車上班，還會跟同儕分享烘焙技巧。