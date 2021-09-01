塔利班迅速奪下阿富汗出乎意料，值得注意的是，美國總統拜登7月23日與阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）的最後通話中，仍顯示兩人當時並未注意到阿富汗面臨立即危險、很快將拱手讓人，當時拜登還大讚阿富汗政府有精良部隊，掛保證美國會確保阿國存續，並且勸甘尼要改變外界對阿富汗政府的看法，以獲得支持。

阿富汗前總統甘尼（Ashraf Ghani）逃離阿富汗後表示，希望盡快返回阿富汗。

路透社獨家取得拜登與阿富汗前總統甘尼於7月23日的最後通話內容，這通電話持續了14分鐘，談及軍事援助、政治戰略及訊息傳遞策略等議題，拜登表示，如果甘尼能夠公開宣布有足以控制不斷升級的阿富汗局勢計畫，美國將願意提供協助，「如果我們知道計畫內容，我們將繼續提供近距離空中支持。」

拜登也建議甘尼接受強大阿富汗人的軍事戰略支持，並且指派一名戰士負責這項任務。

拜登也讚揚由美國訓練及資助的阿富汗武裝部隊，他告訴甘尼：「很明顯你有最好的軍隊，你有30萬裝備精良的軍隊，對上7、8萬塔利班戰士，很明顯他們能夠把仗打好。」

這通電話裡，拜登花了許多時間談論阿富汗政府的認知問題，「我不必告訴你，全世界及部分阿富汗地區的看法是，對抗塔利班的進展並不順利，不論是否屬實，確實有必要塑造不同的面貌。」

拜登說，如果阿富汗的知名政治人物們聯合舉辦記者會，宣布願意支持新的軍事戰略，「那將會改變看法，而且我認為會改變很大。」

路透社評論，拜登說的話顯示他沒料到23天後阿富汗就會面臨大規模動亂及垮台。他在電話裡還說，「我們將持續在外交、政治、經濟上奮戰，不只確保你的政府能夠生存，還能夠存續及成長。」

甘尼當時告訴拜登，他相信重新平衡軍事解決方案的話，將能和平解決問題，不過速度要快，「我們正面臨全面入侵，包括塔利班、巴基斯坦的全面計畫及後勤支援，以及至少1至1.5萬名國際恐怖份子。」

拜登與甘尼通話時的局勢是，塔利班已經奪回近半阿富汗地區中心，當時阿富汗承諾改變軍事戰略，開始專注在守住主要大城，放棄保護偏遠地區。

拜登同意這項戰略改變，認為此舉有助於改變阿富汗政府的國際形象，進一步獲得國際支持。甘尼當時也向拜登表達感謝，「你的承諾支持對我們將大有助益，能夠真正動員我們。」

不過就在這通電話結束後2周，塔利班就持續攻城掠地，甚至在不戰而勝的狀況下順利拿下好幾座地區省會，當時五角大廈強調，阿富汗必須自己守護人民。

8月11日美國情資還顯示，阿富汗首都喀布爾可能在90天內淪陷，沒想到不到一周喀布爾陷落就發生了。甘尼也在8月15日落跑。

拜登與甘尼的通話也呈現阿富汗政府嚴重的內鬨問題，當時拜登建議甘尼邀請阿富汗前總統卡賽（Hamid Karzai）聯合舉行記者會，甘尼馬上反駁「納入他沒有幫助」，強調時間緊急，不可能把每一個人都找來，他還抱怨最後一次和卡賽見面時聊了110分鐘，「他詛咒我，還批評我是美國的走狗。」

拜登聽完甘尼的抱怨後停頓了一下後回應：「在這件事上我會保留我的判斷。」