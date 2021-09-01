四分局員警們精心準備客製兒童口罩予上學的學童們，拿到口罩的小朋友開心不已，大喊：上學的感覺真好!（警方提供）

四分局員警們精心準備客製兒童口罩予上學的學童們，拿到口罩的小朋友開心不已，大喊：上學的感覺真好!（警方提供）

今年5月19日起因疫情升級，為避免群聚傳染，全國各級學校及公私立幼兒園即停止到校上課。學童迄今已3個多月沒有踏進校門，現疫情漸趨緩，學童們也終於盼到開學能重返校園。四分局員警們精心準備客製兒童口罩予上學的學童們，拿到口罩的小朋友開心不已，大喊：上學的感覺真好!

警方指出，9月1日開學首日，台中市政府警察局第四分局也同步啟動「護童專案」，員警在轄區10所國小門口與學校校長、老師及導護志工媽媽們，一同歡迎及守護學童上學安全及維護交通秩序。

第四分局轄區內有10所國小，學童人數達1萬2千人以上，於開學日即規劃執行「護童專案」，且因應防疫需求，部分學校有調整家長接送之車流動線。為了迎接新學期開始，許多學童起了一個大早準備到校，行經斑馬線看見辛苦執勤警察叔叔、阿姨們，活力十足地頻問好。

警方表示，執勤員警也感受到學童久未踏入校園、與老師同學重逢的欣喜之情，特別準備了可愛的口罩，包裝袋上印有「開學小叮嚀」等字樣：提醒回到校園的學童不要忘了交通安全及防疫工作，保護自己的同時也保護他人!拿到口罩的學童們開心表示：有時一天可能會用到2、3個口罩，這個開學小禮物可愛又很實用。

第四分局表示，為維護學童安全及維持交通秩序，啟動執行「護童專案」，結合校方老師、導護志工及員警共同守護學童安心上、下學，落實交通疏導管制及即時勸離臨停車輛並加強校園周遭巡邏守望，提高見警率，並宣導汽機車禮讓行人，提升用路人守法觀念，以確保學童上下學安全。