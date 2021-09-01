與中國大陸廈門灣口遙望的金門，於台灣有著重要的戰略地位以及歷史意義，久而久之發展出了特有的文化。而來到這由群島組成的金門縣，除了島上一些著名景點可以打卡拍照外，離開前也別忘了帶走一些只屬於這邊好吃、好用的特色伴手禮吧！

閩式燒餅專賣店

閩式燒餅是在地人一定推薦你吃的巷弄美食，位於沙美鎮上不起眼的傳統市場內，已經熱賣了三十多年了，在都市看不見的老店，這邊還保留著。口味除了傳統鹹、甜燒餅外，還有推出麻辣口味，看個人喜好挑選了。

地址：金門縣金沙鎮博愛街48號

營業時間：07:00–16:00(周四公休)

電話：08 235 2922

合成餅鋪

在小金門內有一間百年的合成餅鋪，在金門當地可說是無人不知無人不曉，店裡的桶餅可以說是小金門的代表美食。店鋪外觀完全不像是在做生意的店家，經過還以為只是一般的住宅呢！裝修過後的樓房也不像是百年老店了，但各式糕餅的味道卻依然不變，吃的是爺爺奶奶們的兒時回憶啊！

地址：金門縣烈嶼鄉西方75號

營業時間： 06:00–20:00

電話：08 236 2595

聖祖食品觀光工廠——貢糖

貢糖起源於明朝，是閩南地區朝聖的貢品，古時列為御膳的一部份，口味多變化，不甜膩。聖祖（原太祖貢糖），在「懷思古之情，創現代之藝」的信念下，成了創新的面貌，也以現代化的經營模式，帶動貢糖業發展，成為金門貢糖第一品牌。

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段301號

營業時間：09:00–18:00

電話： 08 232 3456

馬家麵線

馬家麵線由創始人馬森殿在廈門起家，民國初年傳入金門，現已祖傳五代已成麵線百年老店。傳統手工製麵技術，是金門製作麵線的翹楚，更是無人出其右。自然曝曬的麵線絕不添加防腐劑，常溫即可存放，口味有高粱、山藥、番茄、蔬菜、南瓜、紫地瓜等，可說是送禮自用兩相宜的伴手禮好選擇啊！

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段159號

營業時間：08:30–18:00

電話：08 237 2237

王大夫一條根文化館【總店】

一條根是金門原生特有的植物，具有活絡筋血、治療跌打損傷等功能。1855年創立，至今王大夫一條根已有百年歷史，並研發出多種一條根相關產品，在各門市中都能買到，像是痠痛藥布、精油、茶等等。

地址：金門縣金寧鄉伯玉路二段219號

營業時間：09:00 – 21:00

電話：08 232 3311

金合利鋼刀 金寧廠

砲彈菜刀是非常有名的金門特有產品，而金合利鋼刀結合傳統與日本工業設計為金合利打造新價值。砲彈製成的鋼刀是店內的主打產品，而除了傳統菜刀外還有其他許多專業刀具，來到金門別忘了替媽媽買一把好用的菜刀吧！

地址：金門縣金寧鄉伯玉路一段236號

營業時間：09:00–18:00

電話：08 232 3999

風獅爺紀念品——石敢當

人們認為石敢當是鎮壓凶地之物，只要在建築物安放了「石敢當」，就能得到平安，而金門的風獅爺——石敢當亦是，甚至發展出了石敢當公仔給遊客們留作紀念。

國賓食品店——麻花捲

40多年的麻花捲老字號，在當地是小有名氣，若要推薦一種必買的金門零嘴，我想非國賓食品行的麻花捲莫屬了。外觀像是雜貨店，但靠近之後便可嗅到這麻花捲香氣。口感香酥配上甜而不膩的糖霜，讓人忍不住一口接一口的吃，來到金門別忘了帶上幾包回去吧！

地址：金門縣金寧鄉83號

營業時間：8:00-19:00(不定期公休)

電話：08 232 9246

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