8 月 16 號剛過完 28 歲生日的日本人氣女神三上悠亞，火速推出最新寫真並開放粉絲預購，預計 9 月中旬即到貨，讓不少粉絲相當興奮，這是三上出道六年的第九本寫真，AV 暗黑國民偶像至今仍屹立不搖，光是 IG 就有 310 萬的驚人粉絲數，影響力遠超過不少日本一線藝人，也讓大家深刻認識到「三上悠亞」這個人...

Twitter @yua_mikami (圖/ JKF 提供)

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男生著迷她的性感魅力，女生則視她為偶像敬佩，三上悠亞雖然沒有明日花綺羅的強勢潮流女王感，但充滿少女夢幻甜美的風格也收割不少女性粉絲，一手創立的服裝品牌日漸擴大，近年經營起 YouTube 頻道如今也破六十一萬訂閱，時刻跟隨趨勢的三上，在生日前夕透過直播還宣佈自己也將推出「NFT」！

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影片中三上特別以中、英、日文三種語言字幕宣布，為了紀念這次 28 歲生日所拍攝的照片，將實施現在熱門的 NFT 企劃，震撼圈內業界，這邊小科普一下 NFT 英文全名為 Non-Fungible Token，具有不可分割、不可替代、獨一無二等特點，換言之，其實就是發行在區塊鏈上的數位資產，這個資產可以是遊戲道具、數位藝術品、門票等。

不過這並不是三上第一次推出 NFT 項目，今年五月她就曾在推文宣布其與 NFT 遊戲項目 TOKAU 和 AMM 兼 NFT 交易平台 BakerySwap 的合作，將推出其生涯第一個 NFT 作品，這也時繼上原亞衣、波多野結衣等知名日本 AV 女優陸續推出 NFT 作品之後，三上也加入 NFT 戰局，根據過去的經驗來看，AV 女優的 NFT 作品銷售情形都十分不錯，也讓大家注意到未來「區塊鏈 X AV 圈」的發展可看性！

(本文由 JKF 提供)