大陸知名女星趙薇疑因20年前穿日本軍旗的照片，引發辱華風波，傳出遭大陸官方列為劣跡藝人，其主演作品無預警被多個影視平台下架，慘遭全面封殺，然而反觀身為日本人的福原愛，卻在大陸受到全民愛戴，對此，網紅陳沂也點出了關鍵。

陳沂日前在粉專發文寫道：「趙薇被黨清算真的好奇妙，生意做太大就會出問題吧？」並透露自己看到趙薇和老公花15億買下法國酒莊，覺得很夢幻，「是說當人生已經有錢成這樣了，為什麼還會想在商場上拼命啊？」笑虧她只要有趙薇的百分之一有錢，她就不想工作了。

陳沂坦言：「錢這輩子都花不完，做好穩定投資每天吃喝玩樂不好嗎？」意外在網路上掀起熱議，不少網友附和趙薇，「她不止生意做很大，還有做很多見不得光的事，可能有間x的嫌疑吧，而且她好像也不是中國籍的了（對岸吃的瓜）」、「因為錢永遠不嫌多」、「錢多到一定程度就會想要有權，影響到執政者的權益了吧」。

也有網友提到，自從東京奧運結束後，感覺大陸對日本更加不滿，「只要跟日本有沾上邊的都找名義封殺，最近他們大量播放抗日的電影」，疑惑為什麼日本人福原愛可以在大陸發展得風生水起，對此，陳沂解答：「因為福原愛離婚後一直強調愛中國」。