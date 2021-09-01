史上最長暑假結束，台中市有30多萬學生重返校園，市長盧秀燕今日上午視察潭子東寶國小防疫措施，她受訪時表示，環保局在開學前已出動500人次清消，警察局在開學日出動1000多名警力維護交通，近400所學校事先規劃分流及防疫整備，讓孩子快樂開學、安心上課。

疫情維持二級警戒，台中市各級學校為迎接開學日，教職員總動員完成校園環境消毒及增設座位隔板，並要求師生佩戴口罩、量測體溫等各項防疫措施。盧秀燕在開學日視察潭子區東寶國小防疫措施，教育局長楊振昇陪同。

盧秀燕表示，台中市是全國第二大城市，今天有30多萬學生開學，是很大的動員準備，在防疫警戒二級之下開學，台中市政府教育局聯合近400所學校事先演練做好準備規劃，除要求師生進入校園必須配戴口罩及量測體溫，早晚也要量測體溫及加強清潔消毒等。

盧秀燕說明，在開學之前，校方規劃分流入學措施，並與家長聯繫，以東寶國小為例，小二至小六是7點40分之前入校，幼兒園是7點40分至8點，至於小一新生因為是第一天上學，可能比較焦慮緊張，安排在8點20分後陸續上學

盧秀燕提到，因為疫情停課許久，開學後，學校會進行補救加強教學。為緩和學生開學緊張情緒，許多很多學校也動員安排體驗活動或歡迎儀式，東寶國小家長會就出動大型玩偶。

盧秀燕也說，環保局在開學前已出動500人次進入校園清消，警察局在開學日出動1000名警力維護校園周邊交通及動線，希望各位家長放心，讓孩子重返學校快樂開學、安心上課。