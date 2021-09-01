女星何如芸近年積極回歸演藝圈，她接連拍戲、上綜藝節目，親民的何如芸也樂於在社群網站分享生活日常，而何如芸昨（8月31日）則現身陽明山二子坪步道，她身穿無袖背心、短褲，豪曬美腿，網友都驚呼何如芸竟穿短褲爬山，對此，何如芸親民說：「我太愛漂亮了，難怪經過的人每個人都看我」。

隨著許多戶外活動已重新開放，何如芸昨就現身陽明山二子坪步道，她身穿無袖背心、短褲，頭戴鴨舌帽和口罩，手拿登山杖，何如芸爬山仍大方解放一雙細長美腿，穿搭也引發網友直呼：「真的很佩服妳敢穿短褲去走山路，都不怕蚊子嗎？想到就覺得妳很傻膽」、「太厲害了！妳的大長腿又直又漂亮！我擔心小黑蚊攻擊妳！」對此，何如芸則表示，自己有噴防蚊液「我太愛漂亮了，難怪經過的人每個人都看我，應該覺得我是瘋子」，何如芸也說，她下次會穿長褲，萬一跌倒也不怕。

何如芸穿短褲爬山。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

由於何如芸昨一趟走了3個多小時，共12000多步、將近9公里，何如芸直喊累，她還自嘲：「一直擔心會爆血管或肺缺氧」，而何如芸在路程中最常說的一句話就是：「快到了嗎？」結果她遇到的每位山友答案都一樣，卻也讓何如芸哭笑不得說：「但都是騙人的」。

何如芸是著名的美魔女代表。（圖／本報系資料照片）

何如芸爬完一趟就體力耗盡，累到面無表情，當何如芸走到山頂後，她還直接放聲大哭，不過經歷一趟山林步行，讓何如芸有感說：「人生像登頂一步一腳印過程悲苦，可以放棄也可以堅持在於一心」。