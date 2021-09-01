今天是開學日，各校防疫大作戰。北一女中一早湧入學生，學校備妥紅外線體溫感測儀，並設有隔板，點餐則使用電子支付。校長陳智源受訪表示，他認為學生自主性高，防疫上沒有問題。

高二李同學說，擔心是一定有，但是現在疫情穩定下來，學校有安全距離，看起來是還好，且隔板酒精、日常消毒都有，也知道老師都有打疫苗，所以有比較安心。她表示還是希望上課以實體為主，很開心可以來學校上課，期待看到可愛的小學妹。

高一陳同學表示，學校已事先通知戴口罩、教室有隔板、不要共餐等，應該自己做好清潔即可，午餐則是自己帶便當處理。

北一女中校長陳智源表示，校內設有紅外線量測體溫的關卡，每天早上七天7點開始有同仁幫忙，同學直接通過即可測量溫度，速度很快。

對於防疫措施，陳智源指出，每間教室設有隔板，一個學生一個隔板，老師也有隔板，午餐熱食採用點餐機，使用電子支付，他認為學生自主性高，防疫上沒有問題。

陳智源說，全校教職員有210位，學生2422位，還有兼課老師、實習老師，總共約2700人，只要入校服務的同仁，包含兼課老師、實習老師、社團老師、教官等都已施打疫苗，疫苗施打率超過9成；少數1、2位老師因身體狀況，醫生評估不適合的，在開學前三天已完成快篩，接下來每七天快篩一次。

陳智源指出，學生都很期待回來上學，目前沒有學生提出防疫假需求，會按照8月18日教育局公佈的指引實行，對疫情的防疫工作是審慎樂觀。