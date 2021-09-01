南韓人氣女團MAMAMOO成員頌樂（Solar），以渾厚又富有磁性的嗓音，擄獲大批粉絲的心，而身材一向纖細火辣的她，近日卻在節目上爆料，先前因工作需求瘋狂減肥，短短幾個月就甩掉7公斤，沒想到之後卻換來可怕的復胖後遺症。

頌樂近日受邀登上KBS的綜藝節目《社長的耳朵是驢耳朵》（사장님 귀는 당나귀 귀），在節目中表示她前陣子為了與健身教練一同拍攝寫真海報而隱忍食慾、避免吃碳水化合物，並在這段時間瘋狂減肥、積極做高強度的運動，終於讓她在短短3個月之內，成功甩掉7公斤，讓她可以十分有自信的分享減肥成效。

但當天結束拍攝工作後，頌樂為了犒賞自己這段時間來的努力，只要看到想吃的就買來吃，例如五花肉、年糕、拉麵、炸物、披薩、泡菜湯等高熱量的食物，通通不忌口，沒想到才短短3天，就讓她苦練3個月的腹肌瞬間消失不見，身材復胖成「西瓜身形」，讓頌樂相當崩潰。

不過頌樂也承認，這樣急速的瘦身其實相當傷身體，過程也讓她苦不堪言，甚至體力也會跟著削弱，在當天拍攝影片時就連講話都顯得有氣無力，使她忍不住大喊「不想要再減肥了」。

事實上，被封為「健身達人」的男星金鐘國，過去也曾在YouTube頻道中提到，減肥一定要透過長時間的運動習慣及飲食控制才能達到絕佳的效果，千萬別在短時間內以激烈的方式減肥，若身體負荷過度反而會影響到健康。

頌樂積極減肥3個月，大方與健身教練一同秀出苦練多時的腹肌線條。 （圖／YOUTUBE）

頌樂拍完海報後就開始暴飲暴食，身體也跟著復胖到原本的體型 （圖／YOUTUBE）

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