夏天一到，各式美味的冰品齊出市場，大汗淋漓下，誰不想來點冰的？可是很多長輩一定會告誡：「不能吃冰！」說是吃冰會傷身，還說年輕時愛吃冰，老了就會敗壞健康，為什麼那麼美味的冰品，會被視為傷身的食物？難道真的不能吃冰嗎？

●能不能吃冰要看體質 這些人最好不要吃冰

中醫內科部楊賢鴻說，其實吃冰並沒有那麼「十惡不赦」，事實上若是熱性體質的人，吃點冰還有退火的作用，所以冰不是不能吃，重點是在吃冰的人的體質對不對。

通常老一輩的人特別會對女性吃冰品有較大的限制，楊賢鴻表示，這是因為中醫認為女性體質多為偏虛，且因女性有月事，因此過量攝取冰品容易造成身體的不適。通常女性常見體質可歸納為數種如：氣虛、血虛、陰虛、陽虛、濕熱及血瘀等 型，而「虛症」和「瘀症」及「鬱症」都是很容易被冰品傷害的體質。

1、血瘀體質（如經期不定、會經痛）

經期不穩定、容易經痛等有子宮內膜異位體質者多屬於血瘀體質，例如經血少而有塊狀及行經不順的氣滯血瘀型、經期易提前且量多色紅的血瘀濕熱型、經量多而有紫色血塊的氣虛血瘀型、行房疼痛且有白帶及腰腹寒冷的陽虛血瘀型、行房疼痛合併行經低熱且頭暈耳嗚的陰虛血瘀型等，一般較寒涼的食物都可能會使症狀惡化了，若再貪食冰涼，將使血瘀症狀更嚴重，血液更不通行而經痛惡化。

2、氣虛體質（如鼻過敏、氣喘）

與氣虛體質有關的最常見疾病，如：起床聞到冷空氣就容易打噴嚏、眼睛流淚的過敏性鼻炎及氣喘患者，多屬於氣虛及寒性體質。這類患者動輒氣喘吁吁、易冒虛汗、呼吸氣短，遇冷則易鼻塞、流鼻水、咳嗽、氣喘且容易感冒，平時容易頭暈目眩、疲倦乏力，這類型的患者也不宜吃冰涼，以免損傷脾腎之陽。

3、陽虛體質（如怕冷、手腳易冰冷）

精神萎靡容易畏寒四肢冰冷、臉色蒼白及胃寒胃痛的陰虛體質者，更是冰品止步的族群，若是夏日貪食冰涼，可能引起肌肉及筋骨痠冷，甚至引起嚴重脫髮，顯得更加蒼老。

4、血虛體質（如臉色及指甲無血色）

這類型患者臉色蒼白、萎黃，皮膚乾澀，嘴唇及指甲無血色而淡白，貪食冰品將更容易頭暈、心悸、健忘、失眠，經痛更甚。

5、痰濕體質（如糖尿病患）

一般濕熱體質多可食較涼的食物改善過熱體質，但是糖尿病等屬痰濕體質者，雖然體中有熱，但濕性卻易致水分過多及身體浮腫，貪食冰品易使水腫更惡化。

6、嬰幼兒及老人

嬰兒及老年人由於腸胃嬌弱，冰品過量易降低消化能力，甚至還會影響免疫作用，因此，也是忌食冰品的族群，而患有腸胃疾病的患者，自然也應避免冰品直接刺激。

7、筋骨痠痛、夜咳

即使是一般人也不要吃太多冰品，很多人常覺筋骨痠痛，或是夜咳嚴重，其實有不少人都是因為過食冰冷積存導致。

●還是好想吃冰 掌握日常小技巧

但是烈日當頭，氣溫屢創高溫下，誰能真的冰品止步？楊賢鴻認為，不必忍得這麼辛苦，在上午10點到下午2點間，天氣最熱的正午時分可以吃點冰品，高溫下體溫也升高，可以緩和吃進冰品時對身體的影響。

不過，對於氣喘病患，無論是什麼時間也都不適合吃冰的，如果真要吃冰品，最 好等冰逐漸化掉時再舀起冰水，吃的時候先含在口中，待冰溫稍降時再吞進去，對氣管及腸胃道的影響較小。

有人建議吃冰時，可以加一些較熱性的冰品配料來中和剉冰的寒涼性，但楊賢鴻強調，這不是「一加一等於二」的數學題目，熱性的冰品配料無法中和冰的寒涼， 因此，吃冰還是要適可而止，健康沒有捷徑。