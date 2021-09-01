90多萬劑的BNT預計今天到貨，台灣終於湊齊疫苗4天王。根據指揮中心統計，目前國內疫苗庫存量最多的是AZ共143萬劑、接著是莫德納42.5萬劑與高端21.8萬劑。不過，大家最關心的還是自己有哪些選擇，對此《中時新聞網》也整理出四大疫苗的優先接種對象、開打時間等資訊供民眾參考。

BNT疫苗雖然還沒有到貨，但疫苗預約平台自8月28日就已經將BNT疫苗納入選項中，截至昨天（8/30）已有348萬人登記意願，但會優先安排12至17歲的青少年接種，這部分會由學校造冊，另中央流行疫情指揮中心昨也將18至22歲的民眾列為優先順序，即起可以進入平台登記意願。

而目前庫存量最多的AZ疫苗，即將在第七輪開打，除了原先開放的29歲以上與第九類對象，指揮中心昨也宣布加開在7月19日前登記意願的23至28歲民眾預約接種，預約時間為9月3日上午10時起至9月4日18時止，預計在9月9日至9月10日施打。

而擄獲最多人心的莫德納疫苗，約有320萬人登記接種意願，居所有廠牌之冠，但國內莫德納的庫存不多、僅42.5萬劑。對此，指揮中心目前的規畫是優先給第一類醫護人員混打，以及打完第一劑莫德納超過10周的民眾接種第二劑。

最後則是國產高端疫苗，第六輪開放民眾接種，但意願登記人數不多，8月30日的施打人數僅742人，目前的庫存量大約剩21.8萬劑。針對已經接種第一劑高端疫苗的民眾，指揮中心表示，預計可以在9月27日打第二劑。